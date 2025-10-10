¿Y quiere comprar a Julián Alvarez? Barcelona debe todavía 159 millones de euros en fichajes

Julián Alvarez gusta en Barcelona. Es un secreto a voces en todos los sentidos y que incluso ha salido en diferentes informaciones de los medios de comunicación más cercanos a la Junta directiva de Joan Laporta. Pero más allá de este interés se encuentran diferentes obstáculos en el camino pensando en una posible salida del argentino del Atlético de Madrid. El conjunto culé, hasta la fecha, sigue debiendo una millonada económica ya veremos si puede tener algún tipo de influencia cuando llegue el momento de hacer propuestas oficiales a los colchoneros.

140.6 millones son de deudas a corto plazo y 18.5 millones a largo plazo. Es el dinero que en este momento puede verse en los informes económicos entregados por Fútbol Club Barcelona que todavía se le debe a otros equipos por el fichaje de diferentes futbolistas. No los olvidemos que en los últimos años de la entidad se han visto marcados por una fuerte crisis económica producto de la administración Josep María Bartomeu. Laporta apostó por una serie de operaciones a largo plazo que permitiesen al equipo competir deportivamente hablando mientras escaneaban las finanzas. Hay todavía muchos cheques por entregar.

¿Ejemplos? Leeds United todavía debe cobrar por Raphinha casi 42 millones. Bayern Múnich espera 20 millones de euros más por Robert Lewandowski. Sevilla más de 24 millones por Jules Koundé y hasta Manchester City aparece en esta trama con 13.33 millones de euros pendientes por Ferran Torres. Entidades como Rennes, Girona, Valencia, Sporting Club, en otro otros, conforman el resto de los pendientes a mediano plazo. Dinero pensando en Julián Alvarez, Y que se tenga en caja, no hay demasiado en este momento.

A favor del Barcelona aparece que también les deben dinero. Concretamente montos cercanos a los 64.1 millones de euros. Los informes económicos señalan diferentes operaciones realizadas a lo largo de los últimos 36 meses que todavía deben ser abonadas a las cuentas de la entidad a lo largo de los próximos 2 a 3 años. Una muy buena noticia teniendo en cuenta los últimos resultados económicos presentados por la directiva de Joan Laporta y qué veremos si dentro de algunos veranos podrían hacer que operaciones como la de Julián Alvarez sean más viables. Que nadie se sorprenda, eso sí, que el presidente del conjunto blaugrana busque otras fórmulas para quedarse con el argentino.

Barcelona piensa en Julián Alvarez pero todavía debe el dinero de figuras como Lewandowski o Raphinha: GETTY

“Los resultados muestran una estructura financiera sólida… Los patrocinios y el merchandising han alcanzado cifras récord, consolidando la proyección internacional del club, como lo demuestra el crecimiento del canal de YouTube, que ya es la organización deportiva con más seguidores en todo el mundo, con más de 24 millones de subscriptores“, comunicaba Barcelona en las últimas jornadas sobre su economía. Solo en el último año se pudo bajar la deuda general de la entidad 90 millones de euros. Julián Alvarez gusta, el plan de Joan Laporta en cuanto a lo financiero sigue adelante y veremos de que forma podría acercarse el club a su entorno en los próximos años.

España afirma que ha encontrado al nuevo Julián Alvarez

El Mundial Sub 20 de Chile está en boca de todos. Ahí los europeos buscan a las nuevas joyas de un deporte que vive en un constante cambio generacional. Cuando hablamos del combinado argentino, por medios en España como MARCA se han visto sorprendidos e impresionados por la figura del crack de Vélez, Maher Carrizo. Lo comparan con La Araña.

Maher Carrizo comparado con Julián Alvarez en España: GETTY

“Me gusta muchísimo. Me comparo un poquito con él, lo veo mucho correr para todos lados y es lo que a mí también me gusta mucho. Creo que cada vez que lo miro aprendo muchísimo”, reconocía a Olé el delantero. Por MARCA repetimos y horas más tarde, dejarían en claro que le ven el mismo perfil que al delantero del Atlético de Madrid: “A Maher Carrizo se le pone cara de Messi…Aunque es más de Julián Alvarez”.

