Julián Alvarez sigue los pasos de Messi en España

Atlético de Madrid respira en la antesala del encuentro frente al Real Madrid de este sábado. Lo hace mayoritariamente por la figura de un Julián Alvarez que con sus tres goles frente al Rayo Vallecano, mantiene con vida las esperanzas del equipo de Diego Pablo Simeone de pelear por el título de LaLiga. El ex atacante de River Plate o Manchester City se convierte en el primer argentino en marcar tres tantos por el certamen desde la salida de Lionel Andrés Messi.

Concretamente y desde el año 2021 que un futbolista con la nacionalidad del campeón del mundo no conseguía un hat-trick en territorio español. Julián Alvarez venía de recibir diferentes críticas por su inicio de temporada en un Atlético de Madrid con registros tan bajos que no se veían desde el comienzo del mes de agosto del año 2009. Anoche frente al Rayo Vallecano se trataba de una final en todos los sentidos y donde hubo que sufrir hasta el último minuto para finalmente conseguir 3 puntos vitales en la clasificación general.

Julián Alvarez se convierte por ende en el primer argentino que desde la salida de Messi en España consigue marcar un triplete. Su llegada desde segunda línea en el primer tanto, el aprovechar el error de Augusto batalla para poner el 2-2 y finalmente se zurdazo al ángulo terminaron de hacer explotar un estadio Metropolitano que ya piensa en el encuentro frente al Real Madrid de este día sábado como local. Simeone y compañeros del ex River Plate como Marcos Llorente se rinden a la figura del número 19.

“Tener a jugadores así en este tipo de partidos que se ponen feos…Tener un jugador de ese calibre y demostrarlo como ha hecho hoy es un privilegio…Está claro que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos que esté muchos años en el Atlético y para ello tenemos que ayudarle y nos tiene que ayudar”, palabras de tanto el Cholo como Marcos Llorente alrededor de una jornada donde Atlético de Madrid no podía permitirse más fallos. Rayo Vallecano estuvo a punto de generar una crisis con pocos precedentes a corto plazo en las filas de Diego Pablo Simeone. Julián Alvarez, a gran escala, es el responsable de que esto no ocurra.

Messi firmó un total de 34 hat-tricks en LaLiga hasta 2021: GETTY

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que un miembro de la Albiceleste volviese a marcar un hat-trick en España. Alvarez lo consigue tras un inicio de temporada ni mucho menos positivo tanto en lo colectivo como en lo individual. Julián únicamente le había podido anotar al Espanyol de Barcelona durante el estreno del certamen y de tiro libre hasta aquí. Las críticas y señalamientos, en buena parte del entorno colchonero, empezaban a ser algo más que una simple narrativa. Se responde en el campo y se mira ya directamente un partido con Real Madrid que vale 4 puntos en la clasificación general.

Esto le costó a Julián Alvarez firmar su primer hat-trick en Europa

Tuvieron que pasar un total de 166 partidos entre Manchester City y Atlético de Madrid para ver a Julián Alvarez firmar su primer gran éxito individual por el viejo continente. El ex River Plate llegaba a Europa en verano del año 2022 y para intentar romper con la sequía de títulos europeos del conjunto dirigido por Pep Guardiola. 12 meses más tarde lo conseguiría y 24 después llegaría a la capital de España para intentar hacerse un nombre como titular en las principales potencias de Europa. Finalmente hubo premio.

Pero Julián Alvarez no es quien más rápido lo consigue en cuanto a futbolistas argentinos se refiere. Para que nos hagamos una idea, Messi apenas necesitó un total de 74 partidos. El 10 de marzo de 2007 frente a Real Madrid en el Camp Nou, el mundo entero conocería la figura de Lionel Andrés en una jornada marcada por un Clásico absolutamente de locos y donde el por entonces número 19 firmaría su primera gran noche como culé. 166 partidos después, La Araña tiene un triplete en Europa.

