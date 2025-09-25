Locura por Julián Alvarez y más críticas a Simeone de los hinchas de Atlético de Madrid: “Es el mejor del mundo, ¿lo vas a seguir sacando?”

Respira Atlético de Madrid. Lo hace tras una victoria frente a Rayo Vallecano que sirve para mantener con vida las esperanzas del equipo de Diego Pablo Simeone en LaLiga. Julián Alvarez marca su primer triplete en el fútbol europeo y en medio de una jornada donde se desatan incluso más críticas hacia la figura del Cholo después del paso al frente por parte del ex River Plate o Manchester City. Se viene Real Madrid el fin de semana.

Para entender esta historia tenemos que devolvernos prácticamente tres a cuatro semanas en el tiempo. Frente a Espanyol de Barcelona, Diego Pablo Simeone sacaba a Julián Alvarez en el mejor momento de Atlético de Madrid y con una ventaja por la mínima que terminaría en remontada del equipo catalán. Desde entonces el argentino ha sido carne de diferentes cambios que ni mucho menos han gustado en la afición colchonera. Se rinden a su figura tras el triplete frente al Rayo Vallecano y señalan al banquillo pidiendo que no se repitan errores pensando en el encuentro del día sábado.

“Los argentinos en este club tienen algo especial…El mejor del mundo…Que GENIO del Fútbol Dios…No hace falta decir que lo merecías…Te amo más que a mi hermana Julián…Salvando las papas al Dt , Sos muy bueno…Y el balón de oro se la dan a otro déjate de joder…Eres crack”, algunos de los elogios que recibió el ex delantero de River Plate en sus redes sociales después de anotar su primer triplete con la camiseta colchonera. Le tomó 166 partidos oficiales llegar a este hito a nivel personal por el fútbol europeo.

Julián Alvarez desata pasiones en un Atlético de Madrid en este momento y gracias a la victoria se encuentran concretamente en el puesto número 8 de la clasificación general. 9 puntos le separan de Real Madrid, líder del certamen con pleno de victorias. Para una parte de la afición colchonera, no son hitos separados sino más bien consecuencias de decisiones erróneas por parte de Diego Pablo Simeone que también manifestaron en la publicación que el propio club le hizo el jugador después de su triplete frente al Rayo Vallecano. Hay una deuda por pagar.

Recordemos que Atlético de Madrid no levanta títulos desde el año 2021 y que la inversión en fichajes desde hace prácticamente 24 meses supera los 300 millones de euros. Cambiar a Julián Alvarez, entienden, supone justamente no sacarle provecho a las enormes inversiones que se han realizado en los mercados de pases: “Nuestro administrador es más creativo que el entrenador…Julián con un buen técnico lo que sería , increíble como hay gente que aún cree en Simeone… Simeone fue a abrazar al que no valora, hoy te salvó nuevamente, espero verte en el Barcelona la próxima temporada crack… Julián en un equipo grande sería tranquilamente balón de oro…Y ahora lo vas a seguir sacando ?!?!?!?!?!?!?! Ahora ves lo que necesitaba y necesita este extraterrestre?! Jugar siempre, jugar siempre…”.

Julián Alvarez ya piensa en Real Madrid

El duelo del día sábado supone para muchos la última bala que tiene Atlético de Madrid de pelear por esta edición de LaLiga. Para nadie es un secreto que una derrota frente a Xabi Alonso y sus pupilos supondría prácticamente despedir el segundo título más importante de la temporada antes de que finalice septiembre. Julián Alvarez agradeció los mensajes de apoyo y cariño en una de sus rachas más complicadas como colchonero, pero también pidió unión de cara a un encuentro que se juega aparte en cada campaña de los rojiblancos.

“Hay que descansar, pensar en ese partido que vamos a jugar en casa con nuestra gente. Va a ser un lindo espectáculo y daremos todo para llevarnos los tres puntos”, reflexiones de Julián Alvarez en zona mixta. Los tres goles de anoche suponen su tanto número 33 con la camiseta del conjunto colchonero en un total de 63 partidos oficiales. Real Madrid el día sábado es la última bala que le queda a Diego Pablo Simeone y sus dirigidos para sumarse a la lucha por LaLiga.

