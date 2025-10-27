Primeras palabras de Vinicius tras estallar en Real Madrid vs. Barcelona: “Me voy del equipo”

“Me voy del equipo, me voy”. Esas fueron las palabras de Vinicius cuando en el minuto 70, Xabi Alonso le sacaba de un encuentro donde Real Madrid se imponía sobre Barcelona por todo lo alto. Rodrygo tomaba su lugar en el césped mientras el extremo izquierdo abandonaba incluso el banquillo de suplentes del estadio Santiago Bernabéu para entrar en vestuarios. Tras ver cómo las imágenes recorrieron todo el planeta e igualmente la tangana final del Clásico frente a los culés, el jugador rompió el silencio con los medios oficiales del club.

“Partidazo, ganar el Clásico siempre es muy importante. Teníamos ganas de este partido…Ahora tenemos que disfrutar un poco, que tenemos unos días de descanso…Un mensaje para todos los madridistas, en especial a todos los que han venido al Santiago Bernabéu y nos han apoyado mucho”, empezaba Vinicius tras una victoria por la mínima de los merengues que les permite seguir mandando en LaLiga. Todo después de que explotase por la decisión técnica de Xabi Alonso e igualmente de las protestas por tener que abandonar el terreno de juego recorren el mundo por estas fechas.

No fue un Clásico más. Las palabras de Lamine Yamal en la previa generaron un contexto de partido que no se veía desde tiempos de la rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola. Vinicius fue uno de los muchos jugadores de Xabi Alonso que intentó encararse con el jugador de los azulgranas y que incluso terminaría teniendo diferentes rifirrafes con este tras el pitido final. En declaraciones para la televisión oficial del Real Madrid, dejó en claro que todo queda en el césped y que igualmente únicamente se trata de lances del juego de dos equipos que pretendían quedarse con la punta del certamen

“No queremos ofender a nadie, ni a los jugadores del Barcelona, ni a la afición…Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y hoy ha sido así…El Clásico es así y hay muchas cosas dentro y fuera del campo”, más reflexiones de Vinicius en una jornada donde su partidazo por banda izquierda quedó eclipsado con las diferentes protestas que tuvo frente a su entrenador. Veremos qué clase de consecuencias puede tener esto a corto plazo en lo deportivo para el brasileño e igualmente en tiempos donde negocia una renovación de contrato. Su vínculo contractual con el equipo finaliza en verano del año 2027 mientras las diferencias económicas que consideran ambas partes siguen siendo absolutamente infranqueables.

La prensa española ha tenido diferentes reacciones alrededor del comportamiento del brasileño. En general lamentan que después de un partido de primer nivel tenga que ser noticia por diferentes actitudes impropias de un futbolista del Real Madrid. También existen quienes avalan su comportamiento teniendo en cuenta el gran partido que estaba realizando. En este sentido se entiende todo como un error de Xabi Alonso a la hora de gestionar un encuentro donde los merengues en la primera parte podrían haber tranquilamente terminado la faena. Nueva jornada donde Vinicius es noticia y donde tanto sus palabras como acciones recorren el planeta por todo lo alto.

Solamente Zinedine Zidane en los últimos 16 años había debutado con victoria en el Clásico ante Barcelona. Entrenadores de la talla de José Mourinho, Manuel Pellegrini, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Julen Lopetegui y Santiago Solari no habían podido sumar de a 3 frente a los blaugranas. Tras las dolorosas derrotas frente a Paris Saint Germain e igualmente frente al Atlético de Madrid, el entrenador vasco saca pecho en una gran jornada. Habló en rueda de prensa sobre lo que significó el choque e igualmente sobre la actitud de su futbolista.

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini Jr. y no quiero perder el foco de lo importante. Ha aportado mucho. Ya hablaremos del tema. Es una victoria importante, merecida e incluso corta por ocasiones y el penalti. Recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades. Ahora disfrutaremos y en su momento hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto”, reflexiones de un Xabi Alonso contento con la participación futbolística de sus futbolistas e igualmente con la actitud mostrada. Después de cuatro ediciones del Clásico, Real Madrid reina en el fútbol español ante Barcelona.

