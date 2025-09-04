Real Madrid decide en unos meses: podría recuperar a Nico Paz para venderlo tras el Mundial

Nico Paz espera ahora mismo por la despedida de Lionel Andrés Messi en un estadio Monumental de River Plate que se alista para recibir a Venezuela. Todo ello en un contexto donde el futbolista nacido en Real Madrid sigue siendo observado desde la ciudad deportiva de Valdebebas por todo lo alto. Son cada vez más fuertes los rumores de su regreso al estadio Santiago Bernabéu pero en esta ocasión ni mucho menos para ser parte de la plantilla de Xabi Alonso. No se descarta su venta.

AS no duda: Nico Paz tiene todas las papeletas para regresar al Real Madrid el próximo 1 de julio del año 2026. Todo ocurriría en un contexto donde el tinerfeño se encontraría por la Copa del Mundo con Argentina y donde desde la Casa Blanca activarían una de las opciones de recompra que se tiene alrededor de la operación que le llevó al lago Como en Italia. Únicamente 10 millones de euros habría que pagarle al equipo de Cesc Fábregas para recuperar al zurdo que de la mano de Carlo Ancelotti ya ganó la última edición de la Champions League de la entidad y que se entiende que tiene calidad de sobra para sumarse al proyecto.

Ahí es donde llega el primer gran problema para Nico Paz. Real Madrid tiene en este momento la necesidad de incorporar un centrocampista de juego que pueda tomar las riendas de lo que durante muchos años estuvo en las piernas de cracks como Luka Modric o Toni Kroos. Entenderían por el Santiago Bernabéu que el argentino es un futbolista más ofensivo que de creación, así como una hoja de vida más que codiciada por todo el continente y por la cual se podría sacar una tajada más que suculenta en cuanto a su venta se refiere. La Premier League y todos los rumores de las últimas semanas confirman esto.

Para AS la decisión no terminará de tomarse hasta inicios del año 2026 y por supuesto teniendo en cuenta que Nico Paz puedo mantener el extraordinario nivel que ha tenido por Italia. En caso de que todo siga su curso como lo esperan desde la ciudad deportiva de Valdebebas, Nico tendrá la posibilidad de volver a ser parte del Real Madrid a la espera de saber si Xabi Alonso lo pide para sus planes o si existe alguna propuesta donde el club pueda sacarle el 100% de los ingresos posibles. Para la temporada que viene se espera que el rey de Europa incorpore varios futbolistas a nivel defensivo y como decimos, un centrocampista de primer nivel que ni mucho menos será barato.

No se descarta el regreso y venta de Nico Paz de Real Madrid: GETTY

Para Real Madrid se hace clave reincorporarle producto del dinero que recibiría ahora mismo en caso de que Como apostase por su venta. Los merengues apenas tienen en este momento el 50% de los derechos federativos de Nico Paz. Por supuesto que sacar 30 o 35 millones de euros por su venta se entendería como un éxito en cuanto a la política de cantera se refiere, más no todos los millones que podrían sacarse en caso de que el futbolista perteneciese al 100% tal entidad nuevamente. Se vienen meses claves.

Mastantuono competirá con Guler

Franco Mastantuono seguirá disfrutando a corto plazo de titularidades con Real Madrid. La gran duda en este momento pasa por entender quién tendrá que salir del equipo cuando Jude Bellingham regrese de su lesión de hombro. Por AS no dudan, el argentino ex River Plate tendrá que competir con Arda Guler por un lugar de creador en el centro del campo que irá de la mano con Federico Valverde y el británico cuando hablemos del 11 tipo de Xabi Alonso.

Arda Guler será el rival de Mastantuono cuando vuelva Bellingham: GETTY

Y es que se espera que justamente sea Bellingham quien complete el tridente adelante con futbolistas como Vinicius/Rodrygo y Kylian Mbappé. Mastantuono disfruta en este momento de dicho rol ante la ausencia del inglés producto de diferentes dolencias en el hombro que ya le hicieron tener que jugar infiltrado buena parte de la última temporada. Cuando regrese, Xabi Alonso tendrá que decidir entre el zurdo nacido en Azul o un Arda Guler que ha ganado como nunca galones desde su fichaje por el equipo de la capital española.

