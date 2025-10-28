Tras renovar en Inter Miami, esto es lo primero que Messi cambiaría en la MLS: “Tener la libertad”

Lionel Andrés Messi rompe el silencio tras una renovación de contrato por los Estados Unidos de Norteamérica que sigue dando de qué hablar. Tras confirmar que seguirá siendo parte de la franquicia de David Beckham y que igualmente intentará llegar a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA de la mejor forma posible, el argentino transmitió un mensaje de peso a la patronal de la Major League Soccer pensando en el futuro del torneo. Quiere cambios inmediatos.

“Para que este desarrollo comience, cada equipo debe tener la libertad de traer a los jugadores que quiera y ficharlos sin restricciones ni regulaciones que lo limiten. Hoy en día, todos los clubes tienen los recursos y la capacidad para hacerlo, y creo que si se les diera esta libertad, vendrían muchos grandes jugadores”, comentaba Messi en su entrevista para NBC News por La Florida. Se hace mención especial a los famosos status de jugadores con los que cuenta el certamen e igualmente a las plazas de Designated Player (jugadores que exceden el límite salarial del equipo), que entre otras, han llevado a la ciudad de Miami a figuras como Luis Suárez o Rodrigo De Paul.

Para Messi se trata de algo más que solamente reforzar un equipo de fútbol. Entiende que el torneo a nivel general se verá más que beneficiado si tiene mayores figuras en sus filas. Esto subiera el costo de los clubes, el valor de sus marcas y potenciará a todos por igual. Es su gran pedido a la patronal: “Hoy en día, la marca Inter Miami se ha vuelto muy fuerte, no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial. Creo que el club ha experimentado una transformación significativa y ha crecido en todos los aspectos, deportivo, institucional y organizativo”.

“Creo que aún tiene mucho margen para seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos…Hay una base muy sólida, los clubes están preparados y realmente quieren lograr este crecimiento. Creo que ahora es el momento adecuado, pero se necesitan cambios importantes para que los equipos sigan creciendo”, analizaba igualmente el argentino alrededor de su impacto dentro y fuera del césped por Miami. Busca en estas fechas ganar su primer título de la MLS mientras, gracias a su rol también como parte de la estructura del club, espera por cambios en la normativa del torneo para que este siga creciendo.

Messi espera por mayor inversión y fichajes en Inter Miami: GETTY

La Pulga pide más fichajes e inversión. Es su primer mensaje a la MLS tras renovar hasta el 2028. Recordemos que cada franquicia tiene derecho a tres Plazas de Designated Player y por ende, a apenas tres jugadores de peso que puedan llegar como grandes incorporaciones del certamen. Ahora mismo se debate si sube dicho número a 4 y por ende, si seguir llenando de cada vez más caras conocidas un torneo que tendrá a Messi hasta finales del año 2028.

Un ex Real Madrid sería rival de Messi en la MLS

Weekend Sports señala que David Alaba gusta en New York City. El defensor austriaco, con muchos problemas físicos en el último tiempo, vive los últimos coletazo de su carrera en Europa tras ganar todo en Real Madrid como Bayern Múnich. Termina contrato en junio y por ende, podría negociar su arribo a coste cero a cualquier entidad desde el 1 de enero del 2026.

“He estado en esto del fútbol el tiempo suficiente y los rumores forman parte del negocio. Afortunadamente, son cosas en las que no me detengo demasiado tiempo y me reía mucho porque nada era cierto, era mentira“, comentaba el propio Alaba en septiembre y tras volver a jugar tras casi 4 meses de lesión. Se habló de la posibilidad de rescindir contrato en Real Madrid, aunque finalmente se quedó como parte del plantel de Xabi Alonso.

