Debutó en Real Madrid, su ídolo es Gareth Bale y se acerca a jugar con Messi en Inter Miami

Fabrizio Romano confirmaba a lo largo de los últimos días que Lionel Andrés Messi e Inter de Miami podrían sumar una nueva estrella a su proyecto. Mientras la plantilla de Javier Mascherano va pensando lentamente en los playoffs de la MLS, diferentes operaciones se realizan en los despachos del conjunto del sur de La Florida. Un ex Real Madrid y de apenas 28 años, cuyo ídolo es Gareth Bale, se acerca a la entidad dirigida por David Beckham.

Hablamos de lateral izquierdo de 28 años nacido en Madrid, Sergio Reguilón. El ex futbolista de equipos como Real Madrid, Sevilla, Tottenham, Manchester United o Atlético de Madrid que quedó libre después de su paso por Brentford. Busca un nuevo reto que podría encontrarse al otro lado del Atlántico. Llegó a jugar en su día contra Messi en uno de esos Clásicos del fútbol español que llegaron justamente después de la salida de Cristiano Ronaldo. Santiago Solari y Julen Lopetegui fueron los primeros en confiar en su figura.

Un total de 22 partidos disputaría Sergio Reguilón en una temporada 2018/2019 donde fue uno de los puntos más altos de un equipo que se caía a pedazos tras la marcha del portugués. Confirma Fabrizio Romano que existen charlas para que llegue a coste a un Inter de Miami donde la figura de Jordi Alba poco a poco necesitará un reemplazante. Las dudas pasan por entender si desde la patronal de la MLS se le permitirá incorporarse a los playoff o si tendrá que esperar hasta el mes de enero del año 2026 para volver a sentirse futbolista. Hay diferentes versiones sobre el tema al tratarse de un agente libre.

Tras abandonar la Casa Blanca del fútbol, el lateral por izquierda tuvo un paso más que positivo por Sevilla que le valió para llegar a la Premier League. Ahí Tottenham lo cedería durante varias temporadas tras hacer parte durante 24 meses de en un equipo que ni mucho menos pudo romper su sequía de títulos como lo hizo meses atrás. Sería cedido al Atlético de Madrid y también al Manchester United antes de recalar en un Brentford donde terminaría su contrato por 5 años con Tottenham. La ausencia de oportunidades con unos Spurs marcó buena parte de sus últimos cursos.

Reguilón y Messi empezaron ha medirse desde 2018

Mientras espera por el devenir de las negociaciones, tanto Lionel Andrés Messi como Javier Mascherano se preparan para los últimos compromisos de un equipo que poco a poco pone la cabeza en la fiesta de postemporada de la MLS. A la franquicia de David Beckham todavía le restan dos encuentros frente a Atlanta y Nashville que pueden valer para subir posiciones en una Conferencia Este donde ya no podrá alcanzar a Philadelfia. Reguilón, cerca de Las Garzas.

Un admirador de Bale

Puede que muchos no lo recuerden, pero aquel extremo por derecha que historia en Real Madrid con diferentes actuaciones de peso en las finales de la Champions comenzó buena parte de su carrera justamente en Tottenham como lateral por izquierda. No sería hasta la temporada 2012-2013 se le vería como un extremo totalmente consolidado que solamente 12 meses más tarde llegaba al estadio Santiago Bernabéu donde Sergio Reguilón era un canterano por dichas fechas. Las imágenes del madrileño en redes sociales alabando a su ídolo siguen más que presentes.

Bale, el ídolo de Reguilón por Real Madrid

Reguilón busca relanzar una carrera que sus 28 años ha quedado en un punto muerto. Era una de las grandes promesas del fútbol español e incluso llegó a disputar 6 partidos oficiales con la selección nacional. En tiempos donde tanto se habla de los cambios de nombres que se vienen en Inter Miami, Lionel Andrés Messi sumaría a un ex Real Madrid a sus filas para buscar el único título liguero que le falta en su carrera.

Tata Martino podría volver a la MLS

LAFC buscaría DT. Y las informaciones de las últimas horas apuntan al argentino Gerardo Martino como uno de los principales candidatos a quedarse con el puesto de entrenador de una de las franquicias más potentes del último tiempo en la MLS. De momento no hay ofertas concretas y si un seguimiento su figura al igual que ocurre con otros nombres. No sería ni mucho menos su primera experiencia en un torneo que le ha visto ganar algunos de sus últimos éxitos.

Recordemos que Martino ya dirigió en USA a Inter Miami y a Atlanta. Con ambas franquicias ganó títulos y fue vital para asentar a diversas figuras de la talla de Miguel Almirón o Benja Cremaschi, ahora en Parma de Italia. El ex entrenador de Newell´s Old Boys o Barcelona podría recibir el llamado más pronto que tarde para unirse a Los Ángeles en lo que supondría su tercera experiencia por los Estados Unidos de Norteamérica.

