Rodrigo De Paul, a un paso de conseguir con Inter Miami lo que nunca pudo con Atlético de Madrid

Rodrigo De Paul e Inter Miami derrotaron a Orlando por las semifinales de la Leagues Cup y para poner a Lionel Andrés Messi a únicamente un paso de su tercer título por los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata del mejor de los ejemplos para entender el futbolista que ha incorporado la franquicia de David Beckham. El volante de la Selección Argentina pretende saldar al otro lado del Atlántico una deuda consigo mismo y Atlético de Madrid que jamás estuvo ni siquiera cerca de estos términos con Diego Simeone.

El centrocampista dejaba la capital española después de cuatro temporadas donde su relación con la afición colchonera estuvo marcada por momentos de auténtico amor y odio. También por un desempeño que fue de menos a más y que únicamente durante la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA tocó un pisó que hace años no se le veía al Motorcito. Rodrigo De Paul se fue Atlético de Madrid sin la posibilidad de levantar títulos que apenas en un puñado de partidos sí podría conseguir por Miami.

“Obviamente que esta decisión la hablé con el Cholo. Tenemos una relación estupenda, siempre me bancó, me protegió y charlamos un montón de fútbol y de la vida. Yo tuve palabras de agradecimiento cuando me tocó irme porque realmente aprendí mucho a su lado y así se lo dije”, explicaba el propio Rodrigo De Paul sobre sus motivos para dejar el equipo de la capital española. Todo ocurrió en un contexto más que inesperado y donde en cuestión de horas pasó de ser jugador colchonero a un activo más de la franquicia que Messi ha revolucionado por todo lo alto. Quedó una deuda pendiente.

No son reflexiones nuestras, sino palabras propias de Rodrigo De Paul en su presentación por Miami. Agradeció por todo lo alto al equipo de la capital española y ni mucho menos dudó a la hora de describir que su paso por la capital quedó marcado por la ausencia de títulos: “En el Atlético tuve la posibilidad de irme a jugar una Copa del Mundo y después salir campeón. Entonces, si he llegado de la manera que llegué a Qatar fue gracias al Atleti y al Cholo. Me hubiese gustado ganar un título juntos, pero haber llegado al Mundial de la manera que llegué fue gracias a él”.

De Paul se marchó de Europa sin títulos oficiales: GETTY

El argentino fue fichado por David Beckham para darle a Messi el mejor de sus socios sobre el césped. Rodrigo De Paul se fue del Atlético de Madrid a sus 31 años y donde luego de 187 batallas oficiales, nunca pudo estar siquiera cerca de lo que en este momento se le presenta por Estados Unidos. Apenas un puñado de encuentros oficiales le han bastado por Miami para soñar con la posibilidad de levantar un título.

El extraño caso de Rodrigo De Paul en clubes

Sin dudas hablamos de un ganador nato y que ha cambiado para siempre la historia reciente de la Selección Argentina. Pero es que Rodrigo De Paul vive a nivel de clubes una carrera más que singular. Jugará a lo largo de las próximas horas una final de la Leagues Cup donde intentará conseguir el primer título de su carrera a nivel de clubes. Sí, únicamente tiene trofeos con el combinado Albiceleste en el inicio del final de su trayectoria como profesional.

La Finalísima ante Italia se suma a dos ediciones de la Copa América y por supuesto al Mundial de Qatar. Rodrigo De Paul busca el primer título de su carrera a nivel de clubes después de pasar por entidades como Racing club de Avellaneda, Udinese de Italia Valencia y un Atlético de Madrid donde únicamente la Supercopa de España del 2022 le puso tan cerca de lo que se viene este fin de semana. Para este tipo de noches se incorporó en Miami.

