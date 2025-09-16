Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026

Pese a que clasificó con Ecuador al Mundial de 2026 y terminó cuajando una campaña histórica en las Eliminatorias, la hinchada de la Selección de Ecuador no se ve contenta con Sebastián Beccacece. Muchos piden su salida y ahora el mismo DT confirmó cuál será su futuro.

En diálogo con F90 de ESPN y Disney+, Sebastián Beccacece confirmó que él seguirá siendo el entrenador de Ecuador, al menos hasta el Mundial 2026: “Si si claro, por supuesto (sobre dirigir el Mundial). En este año y 1 mes que estamos con Ecuador, estamos disfrutando mucho, no solamente por los resultados“, comentó el DT.

Beccacece está fijo para dirigir el Mundial de 2026 y también aprovechó para sacar pecho de sus logros con la Selección de Ecuador: “De 12 partidos, 11 que no perdemos, máximo récord en todas las clasificatorias que ha jugado el Ecuador. Solo nos han hecho dos goles, han debutado 11 chicos y le fuimos dando cierta identidad“, afirmó el entrenador.

En medio de los rumores de su futuro, también se reveló que Sebastián Beccacece se ha metido en planes de otra selección. Un equipo que lo sigue muy de cerca y está atento a todo lo que pase con él es Chile, que analiza su contratación para el proceso al Mundial 2030.

ver también Pedro Pablo Perlaza llegó como el gran fichaje de Liga de Portoviejo y ahora lo despidieron

Tweet placeholder

El futuro tras el Mundial 2026 no deja de ser una incertidumbre para Beccacece, debido a que, el entrenador de la Selección de Ecuador es respaldado por la actual directiva y a finales de año habrá elecciones para elegir un nuevo directorio. Varios de los posibles candidatos no lo quieren.

Publicidad

Publicidad

ver también Jeremy Sarmiento debutó en Italia y le mandó un mensaje a Beccacece con esta jugada

Los números de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece solo ha jugado partidos oficiales, lleva un total de 12 encuentros, con 5 victorias, 6 empates y 1 sola derrota. El entrenador solo perdió en su debut contra Brasil en condición de visitante por Eliminatorias.

Los 4 amistosos que jugará Ecuador en 2025

La Selección de Ecuador jugará en este 2025, 4 partidos amistosos en la previa del Sorteo del Mundial. ‘La Tri’ se estará enfrentando a México, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Para 2026, en la previa del Mundial, se esperan amistosos contra equipos europeos.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo Ecuador consternado: La posible sanción que recibiría Emelec tras los incidentes del Clásico