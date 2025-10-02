Ecuador tiene 3 representantes en 3 equipos candidatos a ganar la Champions League en esta temporada. El país ya sumó su primer trofeo de estas características en 2025, con William Pacho. De acuerdo a OPTA, ahora un nuevo jugador ecuatoriano será campeón.

Los 3 máximos representantes y candidatos a levantar el campeonato en este trofeo son William Pacho con el PSG, Moisés Caicedo con Chelsea y finalmente Piero Hincapié con Arsenal. Los 3 pueden aspirar al título, y uno de ellos será el campeón.

De acuerdo a OPTA, Arsenal es el máximo candidato a ganar la Champions League con un 18% de posibilidades. Lo sigue Liverpool con un 15%, mientras que en tercer lugar aparece el PSG de William Pacho con un 14%. Son los 3 máximos candidatos a llevarse esta edición de la Champions League.

Los siguientes aspirantes a ganar esta Champions League son Manchester City con un 10%, Bayern Múnich de Luis Díaz con un 10%, FC Barcelona con un 8%, y Real Madrid con 5%. El Chelsea de Moisés Caicedo no es candidato a ganar esta edición de Champions, de acuerdo a OPTA.

No obstante, todo Ecuador espera que Piero Hincapié pueda volver de su lesión y ganarse un lugar en el Arsenal candidato a ganar la Champions League. El ecuatoriano ahora está lesionado y apenas ha jugado 6 minutos con la camiseta de los ‘Gunners’.

La tabla de posiciones de la Champions League

Tras las dos primeras jornadas de la Champions League, el torneo es liderado por Bayern Múnich con 6 puntos, pero mucho mejor gol diferencia que sus seguidores que tiene los mismos puntos. Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal y Qarabag son los únicos con puntaje perfecto.

