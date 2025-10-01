William Pacho fue titular con el Paris Saint Germain en la victoria ante el FC Barcelona. El central ecuatoriano tuvo un gran nivel y fue clave para anular a Lamine Yamal. Esta épica actuación sirvió para que los hinchas del Real Madrid pidan su fichaje.

Lamine Yamal se ha convertido en un dolor de cabeza total para el Real Madrid en los últimos años, de ahí que, los aficionados se emocionen porque el central ecuatoriano lo pudo anular. En redes sociales lo volvieron tendencia tras estos buenos minutos.

“William Pacho y Vitinha deben ser jugadores del Real Madrid“. “Me gusta mucho Pacho”. “William Pacho es un centralazo descomunal. No exagero si digo que actualmente, el ecuatoriano es uno de los mejores centrales del mundo”. “Lo necesitamos en el Real Madrid“, fueron algunos comentarios para el ecuatoriano.

El central tricolor todavía tiene un contrato a largo plazo con el PSG, sin embargo, ya vienen sonando para Real Madrid en las últimas semanas. Incluso, tras la renovación de William Saliba con Arsenal, el posible fichaje del ecuatoriano tomó más fuerza.

No se descarta que Real Madrid se anime a buscar a William Pacho en las próximas ventanas de mercado. El equipo ‘Merengue’ necesita un central, tras el mal nivel de sus actuales defensas. El club sigue explorando opciones en el mercado.

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ya lleva 6 partidos con el PSG entre las diferentes competencias. El ecuatoriano ha jugado más de 400 minutos y aún no lleva ni goles ni asistencias, pero todo indica que sigue siendo una pieza inmovible para Luis Enrique en el once.