Es tendencia:
logotipo del encabezado
William Pacho

William Pacho anuló a Lamine Yamal y los hinchas del Real Madrid explotan

Los hinchas de Real Madrid se emocionan con William Pacho tras su gigante actuación ante el FC Barcelona.

Por Jose Cedeño Mendoza

Esto dijeron los hinchas de Real Madrid sobre William Pacho
© GettyImages/ Edit BVEsto dijeron los hinchas de Real Madrid sobre William Pacho

William Pacho fue titular con el Paris Saint Germain en la victoria ante el FC Barcelona. El central ecuatoriano tuvo un gran nivel y fue clave para anular a Lamine Yamal. Esta épica actuación sirvió para que los hinchas del Real Madrid pidan su fichaje.

Lamine Yamal se ha convertido en un dolor de cabeza total para el Real Madrid en los últimos años, de ahí que, los aficionados se emocionen porque el central ecuatoriano lo pudo anular. En redes sociales lo volvieron tendencia tras estos buenos minutos.

William Pacho y Vitinha deben ser jugadores del Real Madrid“. “Me gusta mucho Pacho”. “William Pacho es un centralazo descomunal. No exagero si digo que actualmente, el ecuatoriano es uno de los mejores centrales del mundo”. “Lo necesitamos en el Real Madrid“, fueron algunos comentarios para el ecuatoriano.

El central tricolor todavía tiene un contrato a largo plazo con el PSG, sin embargo, ya vienen sonando para Real Madrid en las últimas semanas. Incluso, tras la renovación de William Saliba con Arsenal, el posible fichaje del ecuatoriano tomó más fuerza.

¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras

ver también

¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras

Tweet placeholder

No se descarta que Real Madrid se anime a buscar a William Pacho en las próximas ventanas de mercado. El equipo ‘Merengue’ necesita un central, tras el mal nivel de sus actuales defensas. El club sigue explorando opciones en el mercado.

Publicidad
Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle

ver también

Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ya lleva 6 partidos con el PSG entre las diferentes competencias. El ecuatoriano ha jugado más de 400 minutos y aún no lleva ni goles ni asistencias, pero todo indica que sigue siendo una pieza inmovible para Luis Enrique en el once.

Encuesta

¿Crees que Pacho debe ir a Real Madrid?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras

¡Escándalo en Ecuador! Deportivo Quito denuncia intento de amaño de sus partidos
Fútbol de Ecuador

¡Escándalo en Ecuador! Deportivo Quito denuncia intento de amaño de sus partidos

Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle
Fútbol de Ecuador

Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle

Los dos clubes de LigaPro que generaron el interés de Lionel Messi
Fútbol de Ecuador

Los dos clubes de LigaPro que generaron el interés de Lionel Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo