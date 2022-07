América obtuvo una importante victoria contra el Toluca, gracias al golazo de Richard Sánchez desde fuera del área en tiempo de descuento. Las Águilas, de esta manera, sumaron su primera victoria en el Torneo Apertura 2022 y pueden viajar con cierta tranquilidad a la gira de amistosos en Estados Unidos.

Ahora, el equipo de Fernando Ortiz se prepara para sacarle el mayor provecho posible a los duelos contra Chelsea y Manchester City. Esto le servirá de gran ayuda a los Azulcremas pensando en el regreso a la actividad en la Liga MX contra Xolos de Tijuana, equipo que no ha tenido un buen arranque de temporada.

América es la prioridad de Ochoa

Guillermo Ochoa culmina su contrato con el América en diciembre y aún no hay un acuerdo para su renovación. El experimentado guardameta se siente en condiciones para seguir atajando por muchos años más y aunque reconoce que está abierto a otras opciones, asegura que las Águilas son su primera opción de cara al próximo mercado de pases.

"Yo tengo contrato de aquí a diciembre. El club me ha expresado su intención de que siga aquí un par de años, a mí me ilusiona mantenerme en América. Por supuesto que estoy enfocado en lo que va a pasar de aquí en este torneo y al Mundial, no me gusta adelantarme a muchas cosas y ya veremos que sucede. Estoy en una etapa abierto a ver que sucede en América o fuera de América, pero por supuesto que América siempre va a ser mi prioridad, es mi casa”, dijo a Fox Sports.

¿Por qué no jugó Viñas ante Toluca?

Federico Viñas fue el gran ausente en la victoria del América ante Toluca y algunos rumores lo relacionaron con una posible salida del equipo. Sin embargo, Fernando Ortiz salió al paso de todas estas versiones y aseguró que la baja del uruguayo fue por problemas físicos, por lo que decidieron no arriesgarlo de manera innecesaria.

“Lo de Fede (Viñas), ayer (martes) en la mañana hizo un movimiento que le produjo un dolor en el posterior. Como viene la seguidilla de partidos, preferí perderlo un día y no 15 días. La gente que lo reemplazó lo hizo bien", dijo el Tano previo a la gira de amistosos que realizará el América en Estados Unidos, donde enfrentará a Chelsea, Manchester City y Real Madrid.