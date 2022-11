Tras la eliminación de las Águilas del América en las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, algunos jugadores salieron a ofrecer sus disculpas debido a que no cumplieron las expectativas de la afición azulcrema que exigía el título, uno de ellos fue Miguel Layún.

Durante el torneo Apertura 2022, Miguel Layún fue cuestionado seriamente por los aficionados de las Águilas del América por su veteranía. En la liguilla fue llamativa la manera en que se le fueron encima cuando tiró un penalti en el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante el Puebla ya que Jurgen Damm deseaba tirarlo.

Respecto a la aceptación y la resistencia que tiene como jugador de las Águilas del América, Miguel Layún comentó que "yo creo que hay dos tendencias, mis followers y mis haters me aman o me odian porque a veces no tengo pelos en la lengua y a veces cuando uno es tan real, genera un impacto muy bipolarizado o bueno o muy malo, si se dan cuenta a lo largo de mi carrera nunca he vivido un momento gris en general, siempre es negro o es blanco y es lo mismo lo que vivo actualmente con América, está la gente que me escribe y me pide que me quede y la gente que me dice 'ya lárgate', no te queremos ver más y lo que digo es, yo si estoy aquí hay muchas cosas que la gente no ve que yo hago en beneficio, porque yo cuando me comprometo con un proyecto me comprometo al 100 por ciento y no de pende de si juego bien un partido, de si juego mal, de si tiro un cañón, de si tiro una chilena, de si meto 100 goles o meto uno o no meto ninguno, yo vivo el momento, punto y se acabó y entregaré lo mejor de mí en ese momento. Me sorprende y no me sorprende porque al final creo que también tengo una historia con América que no es fácil olvidar".

De cara al torneo Clausura 2023, las Águilas del América no han definido ni altas ni bajas y tampoco renovaciones. En el caso de Miguel Layún, el veterano lateral volante tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, y por lo pronto no tiene claro si firmará extensión de contrato. Pero no es una situación que le agobie "me causa ilusión".

Miguel Layún entre la renovación y el retiro

"Estoy en una etapa donde cada una de las cosas que puedo vivir, es para robustecerme ante lo inevitable que es el retiro, eso es un hecho. Tiene que llegar en algún momento el poder pensar que hoy estoy haciendo cosas para hacer un retiro de una manera distinta, donde yo me pueda sentir tranquilo porque tengo preparado un futuro en donde yo quiera; disfruto pensar que puedo renovar con América, disfruto pensar que pueden venir nuevos retos, disfruto pensar que pueden venir cosas distintas a lo que he vivido en cada uno de mis días", dijo Miguel Layún en un evento de Zucaritas de Kellog's donde contestó muy sereno y reflexico ante las preguntas de la prensa "Si no disfruto la vida en general, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Yo creo que es el reto y el objetivo más grande de todos nosotros, entonces una respuesta concreta no les puedo dar porque no lo sé, porque estoy abierto a tantas cosas que literal lo que más quiero es disfrutar cada momento y ahorita les prometo estoy disfrutando un montón. Hay tiempo para eso, hoy la realidad es que el contrato está vigente con América y eso es lo único que puedo tener a la mano".