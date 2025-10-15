Álvaro Fidalgo ha sido uno de los jugadores del Club América que se ha ganado el cariño de la afición y aunque hay leyendas en el equipo que han pasado por generaciones, que hasta al momento han sido respetadas, ahora el español llegó a encender los ánimos con uno de estos ídolos del americanismo, luego de dar declaraciones inesperadas.

Publicidad

Publicidad

Hace ya unos meses, Fidalgo se enfrascó en una polémica con Mario Carrillo, el exfutbolista y ahora comentarista de ESPN comenzó a hablar mal de él. Sin embargo, en ese momento se encontraron y él mismo dejó en claro que habían quedado bien y que incluso el futbolista le habría prometido mejorar en cuestión de anotaciones.

ver también Todas las bajas que tendrán Cruz Azul y América para el Clásico Joven de la Jornada 13

¿Fidalgo enfrenta al “Ruso” Brailovsky?

Esto fue algo que sí se vio en Fidalgo, y durante ese semestre se convirtió en uno de los goleadores del equipo. El problema es que ahora tuvo un tono diferente con otro de los ídolos de las Águilas, Daniel Brailovsky. El “Ruso” ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores del conjunto azulcrema, pero el comentario del “Maguito” llamó mucho la atención.

El América realizó una actividad con Fidalgo en la que se le enseñaban fotografías de algunos jugadores con los que alguna vez compartió, leyendas de los clubes en los que estuvo y desde luego íconos del americanismo, hasta que salió la imagen del “Ruso” su semblante cambió de sobremanera, ya que por los demás parecía que tenía mucha admiración.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo con la foto de Brailovsky dijo lo siguiente: “Más allá de que no hable bien de mí, es otra cosa, pero me dijeron que era uno de los mejores en la historia del América”. Varios aficionados quedaron asombrados porque no sabían que el “Ruso” hablaba del futbolista y en lugar de contrariarlo, la mayoría de ellos lo apoyaron, pero quedaron sorprendidos, ya que es una actitud que no suele tener.