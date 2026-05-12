América Femenil podría conseguir hasta cuatro títulos en mayo

El primer equipo del Club América Femenil ha clasificado a una Final más, por lo que entre el jueves 14 y el domingo 17 mayo estaría disputando los enfrentamientos con la idea de conseguir su tercera estrella. Ante las eliminaciones del América varonil en la Sub 19 y el equipo mayor, serán ahora ellas quienes saquen la casta por la institución.

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¿4 títulos de América Femenil?

Y es que más allá de este título que pueden obtener en la Liga MX Femenil por el Clausura 2026, a partir del siguiente miércoles retoman su camino en la Women’s Champions Cup, por lo que tienen la oportunidad no sólo de conseguir un campeonato, sino dos; uno nacional y el otro internacional, por lo que está esa posibilidad.

Pero eso no es todo, sino que además la Sub 19 está en los Cuartos de Final de la competencia y se tendrá que medir ante Tigres para saber si clasifican a la siguiente ronda. Ha sido también uno de los equipos regulares en las finales, por lo que también está en la posibilidad de levantar un tercer título para la institución azulcrema.

Sumando a esto, en su primera aparición en la Queens League, el equipo que representa al América Femenil ya clasificó a los Playoffs de la competencia y ahora tendrán que medirse ante Raniza para saber su destino en esta modalidad. Es por esta razón que la institución podría hacer que sus ramas femeniles les permitan cuatro títulos a finales de mayo.

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En el caso del primer equipo, ya han perdido finales y el Clausura 2026 aún está en riesgo. Por su parte en la Concachampions se mediría ante grandes equipos de la propia Liga MX como lo es Pachuca y las actuales campeonas de la competencia, el Gotham FC. La Sub 19 aunque tiene buen paso, tiene rivales fuertes en la categoría como Pachuca y Toluca.

Finalmente en la Queens, aunque son un equipo nuevo, hay que destacar que también se nutrieron de las mejores jugadoras y podrían dar la sorpresa obteniendo el título de la competencia. Aunque se sabe que su próximo rival ya ha levantado la corona y sabe cómo jugar estas instancias.

En síntesis

América Femenil disputará la final de liga el 14 y 17 de mayo por su tercera estrella.

disputará la final de liga el por su tercera estrella. El club competirá simultáneamente en la Women’s Champions Cup contra Pachuca y Gotham FC .

contra Pachuca y . La categoría Sub-19 enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final de su torneo.