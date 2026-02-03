¿Por qué no juegan Raphina y Pedri en Albacete vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-26?

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Barcelona visita al Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición. Los culés salen a la cancha como favoritos, pero saben que enfrente tendrán a un rival que ya demostró que puede dar el golpe.

Publicidad

Publicidad

El equipo dirigido por Hansi Flick llega en un gran momento. La semana pasada consiguió la clasificación a los octavos de final de la Champions League y, además, viene de ganar su partido de liga por 3-1 ante Elche, resultado que le permitió seguir siendo líder en soledad, con apenas un punto de ventaja sobre el Real Madrid.

Del otro lado aparece un Albacete que, si bien no es favorito y cuenta con una plantilla de mucho menor valor, ya dejó en claro que no hay imposibles. En los octavos de final, en su estadio y ante su gente, logró un verdadero batacazo tras eliminar al Real Madrid, y ahora sueña con volver a hacerlo frente al Barcelona.

Este cruce es clave para ambos. Para los culés, representa la chance de seguir firmes en todos los frentes de la temporada. Para el equipo del ascenso, es una oportunidad histórica de meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguir escribiendo una campaña inolvidable en la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

Para este duelo decisivo, Hansi Flick no podrá contar con dos piezas claves de su equipo: Raphinha y Pedri. Ambas ausencias son sensibles, sobre todo por el peso que tienen en el funcionamiento ofensivo y en la generación de juego del Barcelona.

Por qué no juegan Raphinha y Pedri ante Albacete

En el caso de Pedri, el mediocampista arrastra una lesión desde hace semanas, luego de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Por su parte, Raphinha padece una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha, y el club optó por cuidarlo para evitar una lesión mayor en un tramo exigente de la temporada.

ver también Barcelona confirma la gravedad de la lesión de Raphinha y su tiempo de baja

Publicidad

Publicidad

En síntesis