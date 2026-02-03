Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Albacete vs. Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Albacete y Barcelona se enfrentan en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026, en un partido que promete emociones de principio a fin. Los culés llegan como favoritos, pero saben que enfrente tendrán a un rival que ya dio el golpe en el torneo y quiere volver a sorprender.

El encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de Sky Sports, con transmisión minuto a minuto y todas las incidencias del juego. Barcelona busca meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Albacete sueña con escribir otra página histórica y seguir avanzando en la Copa del Rey.