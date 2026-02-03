Es tendencia:
COPA DEL REY

Sigue EN VIVO y GRATIS la Albacete vs. Barcelona vía Sky Sports: comenzó el partido en el Carlos Belmonte

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Barcelona visita a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. Sigue el partido EN VIVO y GRATIS a través de Sky Sports, con transmisión minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.

1'PT- Comenzó el encuentro

Se disputan los primeros 45 minutos entre Albacete y Barcelona.

Los locales hacen la entrada en calor

Así llegaba el Barcelona al estadio

El equipo de titular de Albacete

Barcelona tiene equipo confirmado

Albacete quiere otro batacazo

El equipo del ascenso viene de eliminar a Real Madrid y ahora va por Barcelona.

El estadio en el que jugará Barcelona

TODO LISTO PARA ALBACETE VS. BARCELONA POR LA COPA DEL REY

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Albacete vs. Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Por Ramiro Canessa

Barcelona visita al Albacete en la Copa del Rey.
© @FCBarcelona_esBarcelona visita al Albacete en la Copa del Rey.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Albacete y Barcelona se enfrentan en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026, en un partido que promete emociones de principio a fin. Los culés llegan como favoritos, pero saben que enfrente tendrán a un rival que ya dio el golpe en el torneo y quiere volver a sorprender.

El encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de Sky Sports, con transmisión minuto a minuto y todas las incidencias del juego. Barcelona busca meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Albacete sueña con escribir otra página histórica y seguir avanzando en la Copa del Rey.

