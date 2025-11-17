América continúa afinando detalles para llegar de la mejor manera a la Liguilla del Apertura 2025. Las Águilas disputaron un amistoso durante la fecha FIFA frente al LA Galaxy para no perder ritmo competitivo y ahora tendrán algunos días más de trabajo antes del cruce ante Rayados. El objetivo principal es claro: ir por el título. Sin embargo, mientras el plantel se enfoca en cerrar el semestre, desde la directiva ya comenzaron a planear lo que será el siguiente año.

El Clausura 2026 será otra gran meta para André Jardine y su cuerpo técnico, que saben perfectamente que deberán ajustar varias cosas para mantener al América como protagonista. En las últimas semanas surgieron distintos rumores sobre posibles salidas y refuerzos para el próximo mercado de pases, y entre esos nombres apareció el de un campeón del mundo que ya conoce el club.

Guido Rodríguez podría volver al América

De acuerdo con la información de 365 Scores México, Guido Rodríguez fue ofrecido al América para el 2026. El mediocampista argentino, que dejó un excelente recuerdo en su paso por el club, no está teniendo los minutos que esperaba en Inglaterra y vería con buenos ojos regresar al futbol mexicano, donde vivió algunos de los mejores años de su carrera.

Sin embargo, más allá de que la posibilidad genera ilusión en la afición, hay varios puntos que complican la operación. El primero es su valor de mercado, que actualmente ronda los 8 millones de euros según Transfermarkt, una cifra elevada para cualquier equipo de la Liga MX, incluso para el América.

Otro factor es su edad. Con 31 años, en Coapa dudan sobre realizar una inversión tan importante por un futbolista que, si bien mantiene un nivel competitivo alto, ya no tiene el mismo valor de reventa ni la proyección a largo plazo que suelen buscar en sus incorporaciones.

Por último, está el tema del cupo de extranjeros, que es una de las principales limitaciones para el club en cada mercado. Antes de pensar seriamente en un regreso de Guido, América tendría que liberar una plaza, algo que no será sencillo debido a la situación contractual de varios jugadores del plantel.

En síntesis