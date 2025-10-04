Es tendencia:
Jardine arriesga a Zendejas y a Cáceres en el América vs Santos por la J12 del Apertura 2025

Esta es la razón por la que los dos jugadores del Club América debían ser baja esta noche

Por Marilyn Rebollo

Alejandro Zendejas y Sebastián Cáceres no van de titulares en el América vs Santos
Ya se dieron a conocer las alineaciones de este sábado para el partido del Club América vs Santos. Y aunque hay algunas modificaciones en los cuadros titulares de ambos equipos, un par de jugadores llamaron la atención, ya que desde la semana se dio a conocer que posiblemente no estarían de inicio en el encuentro y al final fueron considerados.

Las alineaciones de Club América vs. Santos Laguna por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

¿Por qué se arriesgan Cáceres y Zendejas?

La diferencia en puntos que hay entre Santos y América en la tabla hacía pensar que podrían guardarse a algunos futbolistas, en especial a estos dos porque el técnico brasileño sí tenía una razón de peso para ausentar a Alejandro Zendejas y a Sebastián Cáceres de la titularidad.

El tema aquí es que tanto Zendejas como Cáceres tienen cuatro tarjetas amarillas cada uno, el máximo número de estos cartones es de cinco, por lo que en caso de que hoy les saquen una más a cualquiera de los dos podría perderse el juego contra Cruz Azul, quizá de los más importantes en el torneo.

¿Qué opciones tenía Jardine vs Santos?

En su lugar, las opciones que tiene disponibles Jardine es fortalecer con Allan Saint Maximin, Raúl Zúñiga y Brian Rodríguez todo el ataque, mientras que para el caso del uruguayo tiene la opción de Igor Lichnovsky, quien se recuperó esta semana de una molestia física, pero ninguna le fue viable y está en riesgo de perder al central y al extremo en este partido.

Marilyn Rebollo
