En menos de una semana de este mes de mayo, vimos al Club América Femenil levantar dos campeonatos; el primero el de la Liga MX Femenil y el segundo en de la Concacaf W Champions Cup. Una de las figuras para levantar la tercera que tanto se les negó en México fue Irene Guerrero, quien ahora pasa a la historia en el Máximo Circuito.

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La futbolista española ha demostrado una mentalidad muy diferente, puesto que arrastraba una lesión en las fases finales que le impedía jugar al 100%, pero que aún así decidió arriesgarse y concretar uno de los goles más importantes para que la escuadra buscara el título y en la Concachampions para que pelearan por la remontada.

Es por eso que el día de hoy, Goles y Cifras da a conocer que la jugadora azulcrema no sólo se llevó un par de títulos, ni sólo clasificó a la Intercontinental y al primer Mundial de Clubes Femenino, sino que además pasa a la historia dentro de la Liga MX Femenil igualando a grandes figuras de la competencia en nuestro país.

Irene Guerrero iguala a las grandes

De acuerdo con la fuente se ha convertido en una de las futbolistas en conseguir más de 3 anotaciones en finales de nuestro país, que por la actualidad de lo obtenido estaría por encima de jugadoras como Katty Martínez, Mónica Ocampo y Rebeca Bernal, quienes también tienen cuatro goles en estas instancias de la competencia.

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10 Lizbeth Ovalle

7 Stephany Mayor

4 Belén Cruz

4 Irene Guerrero

4 Katty Martínez

4 Mónica Ocampo

4 Rebeca Bernal

En síntesis