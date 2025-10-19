América llevaba una racha de cuatro partidos invicto en la Liga MX con tres victorias y un empate. Pero la misma llegó a su fin este sábado, cuando Las Águilas cayeron por 2-1 ante Cruz Azul en lo que fue una nueva edición del Clásico Joven.

El club azulcrema fue superado por La Máquina en la tabla de posiciones del Apertura 2025, aunque solo los separa un punto. Luego de lo que fue la derrota con Cruz Azul, André Jardine hizo una dura autocrítica sobre lo que mostró el equipo en el Clásico Joven.

“No solamente fue una versión mala de lo que nosotros queremos, sino que fue la peor actuación de este torneo“, sentenció en primera instancia el entrenador brasileño en la conferencia de prensa, quien luego continuó con la autocrítica por lo sucedido.

“Por eso, como cuerpo técnico y cada jugador también hacer una autocrítica y ser muy duros para tratar de entender por qué y buscar que se pueda dar una mejor versión“, agregó André Jardine. Por otro lado, el entrenador del América reconoció que no tuvieron la mejor preparación para el partido ante Cruz Azul.

América perdió el Clásico Joven con Cruz Azul (Imago7)

“Han sido muchas lesiones y no pudimos preparar bien el partido. Creo que la mala preparación nos costó el partido. No dimos una buena versión… Entrenamos mucho y buscamos ser bastante precisos para afrontar de la mejor manera las situaciones, por lo que en esta ocasión no fue posible. Cruz Azul es justo ganador del juego”, expresó el DT brasileño.

Revancha rápida

Por suerte para André Jardine, entre martes y miércoles se disputará una Jornada Doble, por lo que el América tendrá la oportunidad de olvidarse rápido del Clásico Joven. El América recibe este martes a Club Puebla y el partido comenzará a las 19:00hs (CDMX).

