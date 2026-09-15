La brasileña ya dio su versión respecto a los señalamientos sobre la pelea en el América vs Tigres Femenil.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el partido de América Femenil vs Tigres en el Estadio Azteca, el resultado favoreció a las azulcremas en su casa. Sin embargo, el nombre de Geyse da Silva sonó más allá de que hubiera hecho el cuarto gol para su equipo, sino porque fue señalada de provocar la riña en el partido.

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Y es que cabe mencionar que en diferentes momentos del partido pudimos ver a a la brasileña discutir y empujarse con la mexicana Maricarmen Reyes. La afición de las Amazonas comenzó a señalar a la jugadora del América por las acciones que mostró en el campo y que dieron pie a que se originara una pelea durante el primer tiempo.

La respuesta de Geyse

Ante ello, la futbolista de las Águilas salió a aclarar la situación, donde dejó ver que no es como se ve, sino que la rival en varias ocasiones estuvo provocándola con diversas faltas. Fue de esa manera en la que ella justificó la manera en la que respondió dentro del terreno de juego, puesto que las cosas no estaban siendo juzgadas como fueron.

“Es gracioso ver tanta gente hablando sobre el drama, pero durante el juego, yo parecía una bolsa de golpes. Y eso ya habría sido en la segunda vez que la camiseta número 24 de Tigres me hizo algo. La primera vez fue justo cuando el partido empezó con una entrada terrible en mi tobillo, que casi me lesiona. El segundo fue éste, ella me empujó con ambas manos en el pecho. Para un extraño es muy fácil decirlo. Sí, podría haber reaccionado de cierta manera. Otra manera podría simplemente haber pulsado el botón de ‘que le den’; me fui y me reí de todo. Pero en ese momento, yo no pude soportarlo más. Probablemente ella ya está acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Como decimos en Brasil: La cura para la locura es otro loco.” Geyse Ferreira

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La futbolista azulcrema mostró su molestia ante la manera en la que la han señalado y exhibió la forma en la que Maricarmen ha hecho esto en cada uno de los partidos y que hasta ahora evidenció que quizá está acostumbrada a ello, pero ella no.

En síntesis



América y Chivas disputarán el Clásico Nacional este sábado 19 de septiembre.

Ricardo Marín y Roberto Alvarado lideran la ofensiva de Chivas con cuatro goles cada uno.

Henry Martín y Brian Rodríguez registran tres anotaciones para las Águilas en el torneo actual.