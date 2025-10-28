El Club América tendrá sus últimos partidos de la fase regular y busca no sólo mantenerse entre los primeros cuatro del torneo Apertura 2025, sino que además llegar como líder de la competencia. Tomando esto en cuenta, conseguir los seis puntos de esos dos encuentros será clave para que puedan lograr su cometido ante sus rivales.

La buena noticia, es que uno de estos partidos es precisamente ante uno de sus contrincantes directos en esa pelea por el liderato. En la Jornada 17 se enfrentarán a Toluca, siendo uno de los más fuertes de la competencia, pero lamentablemente en sus últimos encuentros han tenido un grave problema con Álvaro Fidalgo.

El “Maguito” es el elemento más valioso que tiene Jardine, pero el problema es que el tema con su rodilla le ha afectado tanto que termina por jugar unos minutos y más adelante tiene que salir de los partidos, incluso hasta con lágrimas por el dolor. Y aunque él ha mencionado que no es una lesión, sino una condición desde nacimiento, las cosas son complicadas para él.

Fidalgo se aferra a jugar con el América

Sin embargo, este martes en el entrenamiento, después de salir en el juego ante Mazatlán por las molestias, reapareció al parejo con sus compañeros. De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, el futbolista quiere estar en los partidos ante La Fiera y Toluca, puesto que él sabe que la única manera de reducir el dolor es con descanso.

La idea de Jardine y del cuerpo técnico es no arriesgarlo, por lo que dependiendo de cómo se vea en estos días dentro de los entrenamientos, se podría tomar la decisión de que el español continúe en la alineación para estos juegos o de plano, se le permita descansar y no disputar los siguientes encuentros y volver en la Liguilla.

