Gianluca Prestianni recibió una sanción de un total de seis partidos por homofobia tras el hecho ocurrido con Vinícius Jr.

El pasado 24 de abril la UEFA oficializó la sanción a Gianluca Prestianni por homofobia luego del hecho que involucró al argentino con Vinícius Jr en el partido entre Benfica y Real Madrid. En aquel momento, la entidad europea contó que le pidió a la FIFA que la suspensión sea global y no solo por partidos UEFA.

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La sanción de Gianluca Prestianni fue de un total de seis partidos, aunque tres de estos seis encuentros quedan en suspenso por los próximos dos años. En relación al pedido de UEFA, FIFA emitió un comunicado aprobando que el castigo al argentino se traslade al plano global.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del Benfica Gianluca Prestianni para que tenga validez a nivel mundial“, detalló la entidad máxima del futbol.

De esta manera, Gianluca Prestianni se perdería los dos primeros partidos de la Selección Argentina en el Mundial, siempre y cuando el delantero de Benfica sea convocado por Lionel Scaloni para la cita. La albiceleste debuta con Argelia el 16 de junio y la segunda jornada es frente a Austria.

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Gianluca Prestianni cruzándose con Vinícius Jr (Getty Images)

Cabe recordar que Gianluca Prestianni no se perdería toda la Fase de Grupos porque el argentino ya cumplió uno de estos partidos de suspensión en el juego de vuelta del Benfica ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

¿Gianluca Prestianni tenía posibilidades de ser convocado?

El futbolista de Benfica fue convocado en las últimas dos listas de Lionel Scaloni, para la Fecha FIFA de noviembre de 2025 y de marzo de este año. Gianluca Prestianni tenía posibilidades, pero sería lógico que pierda terreno al no poder estar en los primeros dos partidos de Argentina.

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Gianluca Prestianni debutó con la vigente campeona del mundo en noviembre del año pasado; el extremo del Benfica jugó 4 minutos en el amistoso y la victoria de Argentina por 2-0 frente a Angola.

En síntesis