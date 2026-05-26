El próximo "Guillermo Ochoa" de la cantera americanista

Luego de la lesión de Luis Ángel Malagón comenzó el tema de la portería en el Club América, desde la salida de Guillermo Ochoa, él habría sido quien se quedó ocupando el lugar del guardameta. El lugar lo ha defendido de buena manera, pero lamentablemente ahora la escuadra no puede contar con él y quiere formar a un nuevo arquero de la cantera azulcrema.

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A nivel histórico, Memo se ha convertido en uno de los guardametas con mayor presencia en mundiales, pero tiene mucho mérito el hecho de haberlo formado en Coapa y con un crecimiento que lo ha llevado en varias ocasiones a Europa y sobre todo a querer buscar nuevos retos en el extranjero pese a las críticas que se tengan.

Ahora el plan es comenzar a trabajar en nuevas “leyendas” y para ello, el paso que se tiene que dar es conseguir a jugadores que puedan subir al primer equipo y uno de ellos es en la posición de porteros. Dentro de la plantilla ya tienen a un elemento que podría llegar a ser ese “Memo Ochoa” y por esta razón es necesario trabajarlo de mejor manera.

¿El nuevo “Memo Ochoa”?

De acuerdo con la información de Gibrán Araige, periodista de TUDN, César Nazareth Lugo Aceves, quien actualmente con 23 años milita en las Fuerzas Básicas Sub 21 del club, es el elemento que buscarán potenciar para poder convertirlo en figura de la institución y está a muy poco de recibir esa confianza para conseguirlo.

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El nacido en Guadalajara, Jalisco llegó a la Final con su escuadra en este Clausura 2026. Con su 1.89 metros de altura es uno de los porteros que buen rendimiento tendría para convertirse en figura, por lo que se espera que en inicios del Apertura 2026 empiece a ganar terreno en el equipo de André Jardine para irlo preparando.

En síntesis

El Club América busca potenciar al portero de la cantera César Nazareth Lugo Aceves .

. Lugo Aceves, de 23 años y nacido en Guadalajara, mide 1.89 metros de altura.

y nacido en Guadalajara, mide de altura. El arquero debutaría con André Jardine a inicios del torneo Apertura 2026.