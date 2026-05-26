FC Juárez podría tener gran negocio con Denzell García

En los últimos días se ha dado a conocer la noticia de que Denzell García empieza a ser uno de los jugadores que varios equipos de la Liga MX están buscando por su versatilidad como pivote. Clubes como Rayados, América y Chivas estarían analizando las ofertas para poder darle la mejor al conjunto de FC Juárez para poder quedárselo.

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Se sabe que ahora con la llegada de Matías Almeyda en Monterrey estarán analizando a sus refuerzos y el mexicano es uno de los elementos que podría tener muchas oportunidades. En Chivas también está la opción y el hecho de contar con los mejores jugadores nacionales podría ser el paso que necesitan para hacer la oferta.

De acuerdo con el periodista Ricardo Durán, Denzell ya ha dado a conocer en ocasiones anteriores su deseo de poder llegar al conjunto rojiblanco, aunque si se le ponen en la mesa varias oportunidades en estos equipos la cosa podría cambiar. La misma fuente afirma que hasta el momento nadie se ha acercado con Los Bravos a negociar.

Un buen negocio para los Bravos

Ahora el conjunto fronterizo podría hacer un negociazo con el futbolista y es que en el mes de enero cuando apenas lo empezaban a ofrecer en algunos clubes el costo era de 4 millones de dólares, pero después de haber renovado el contrato con la plantilla en el mes de febrero su valor en el mercado aumentó y sería más del doble.

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El periodista menciona que ahora estaría entre los 8 y 10 MDD, en caso de que alguno de estos cuadro requiera los servicios del jugador tendrían que analizar este nuevo valor del futbolista, que en caso de desarrollarlo de la mejor manera podría ser mucho más redituable para el equipo que por ahora quiera adquirirlo en verano.

En síntesis

Denzell García es buscado por los clubes Rayados, América y Chivas para el verano.

es buscado por los clubes Rayados, América y Chivas para el verano. El valor de García con FC Juárez aumentó a un rango de 8 a 10 MDD .

aumentó a un rango de . El futbolista renovó contrato en febrero y su costo incrementó tras costar 4 MDD.