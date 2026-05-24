Anotó un doblete que le dio el título a Belgrano en Argentina y podría ser el delantero que busca América.

Hoy, Nicolás Fernández se ha convertido en el héroe de Belgrano, consiguiendo un doblete para que salieran campeones de la Primera División de Argentina ante River Plate. Su anotación agónica permitió ese campeonato y ahora el Club América podría buscarlo para ficharlo en el Apertura 2026 ante la falta de gol del equipo.

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La falta de gol en los delanteros del América

Aunque Henry Martín se ha recuperado, no se sabe si podrá completar todos los partidos del siguiente torneo, como pasó con éste. Raúl Zúñiga sigue lesionado, pero se habla de una posible salida del equipo; Víctor Dávila se mantiene con lesión y rehabilitación y sólo le queda Patricio Salas para el ataque del equipo, por lo que requieren a un anotador.

En este torneo que pasó, los goles que tuvo el equipo corrieron gracias a los extremos: Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas. Es por ello que ahora que la directiva está en la búsqueda de un centrodelantero podría apostar por el “Uvita”, que hoy se ha convertido en la figura del futbol argentino, después de ser poco reconocido.

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¿Quién es ‘Uvita’ Fernández?

Fernández es un futbolista de 30 años, pese a la edad, es un futbolista que no juega constantemente con la plantilla, pero fue muy decisivo. De los 20 partidos jugados obtuvo 7 goles y 4 asistencias. Su promedio de anotación es de 1 gol por cada 141 minutos que comparado con la “Pantera” en relación con los minutos que juega, lo supera.

Ante River consiguió los dos goles en esta Final, y ante Argentinos Juniors pudo conseguir también el tanto agónico en las Semifinales, por lo que ha crecido demasiado. Si Antonio Ibrahim y Santiago Baños buscan un elemento con estas cualidades, es una de las opciones correctas, aunque tiene contrato vigente hasta diciembre 2027 con Belgrano y cuesta 3 millones de euros.

Trabas para su fichaje

La otra mala noticia para los azulcremas, es que desde hace mucho se les ha complicado negociar en el mercado sudamericano por un supuesto veto, aunque lo habrían liberado con los brasileños que trajo André Jardine el semestre pasado. Por la edad y tomando en cuenta los últimos refuerzos en el Nido, esta no sería una limitante.

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En síntesis