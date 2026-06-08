Cuál es el futuro de Aaron Mejía con el Club América

Si pensamos en un futbolista que pasó desapercibido después de haber sido uno de los fichajes para el Clausura 2026 en el Club América, sin duda el que dirían primero es Aarón Mejía y es que el futbolista se fue cedido desde el conjunto de Tijuana para el Nido ante la baja de Dagoberto Espinoza y con la oportunidad de pelearle el lugar a Kevin Álvarez.

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Lamentablemente, el mexicano terminó por no rendir como esperaba, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. Aunque al inicio muchos lo comparaban con Kevin y le veían mejores cualidades, terminaron por desencantarse con el paso de los encuentros y de los escasos minutos que tenía en la escuadra de André Jardine.

¿Aarón Mejía se va del América?

Es por eso que ante un préstamo de seis meses con el equipo azulcrema, fue uno de los que este lunes no reportó con la escuadra para sus pruebas médicas. De acuerdo con la información de Xolo Info, se determinó que el futbolista ya habría estado en las instalaciones del conjunto de Tijuana, por lo que hasta el momento ahí se mantendría.

La misma fuente revela que durante la pretemporada se definirá su futuro entre ambas partes, es decir, América y Xolos. Por el momento, hay que recalcar que en el conjunto que está puesto a disposición de Guillermo Almada están laterales derechos como Emilio Lara, Dagoberto Espinoza y Kevin Álvarez, por lo que con ellos se ve difícil su permanencia.

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Estando en el conjunto azulcrema fue considerado en algunos partidos amistosos con la Selección Mexicana, por lo que la plantilla lo aproximó a estas oportunidades, debido a lo mostrado con el cuadro, la probabilidad de que no continúe con el equipo es muy alta, pero se espera que en este lapso se dé a conocer.

En síntesis