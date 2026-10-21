Entonado luego de la última victoria como visitante, ahora Atlas regresa a casa y buscará la victoria ni más ni menos que ante el líder del campeonato: el América. Dos de los mejores proyectos que posee actualmente el futbol mexicano se verán las caras en el marco de la jornada 13 del Apertura 2026. Todo listo para un majestuoso espectáculo.

Publicidad

A falta de tan solo un rato para el arranque del compromiso en el Estadio Jalisco, en los ‘Zorros’ se confirmó una baja sensible: la de Kevin Zenón. El talentoso mediocampista de Atlas quedó descartado para el juego de esta tarde en Guadalajara. El argentino iba a salir como titular como suele serlo, pero al final no estará ni en la banca.

Según reportó Raymundo González, corresponsal de Atlas para Jalisco TV, el volante sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y por ello quedó desafectado. Kevin Zenón había jugado casi todo el partido el fin de semana pasado en el triunfo del cuadro rojinegro, pero esto ocurrió más tarde en una práctica del equipo.