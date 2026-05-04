Bajo el marco Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América empató 3-3 en condición de visitante ante Pumas UNAM en el Estadio Banorte de Ciudad de México y la definición del pasaje a Semifinales quedó para el juego de Vuelta.

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Sin embargo, más allá de la alegría de remontar la serie de 1-3 a 3-3 para seguir en carrera en lla lleva, las Águilas quedan con una gran preocupación por la baja de un jugador titular, Cristian Borja. El defensa sufrió una lesión en el primer tiempo y debió ser retirado en camilla. El club comunicó qué lesión tiene y el plazo de recuperación.

Así lo manifestaron en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “PARTE MEDICO. El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución“.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

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Con los plazos en el aire, el defensa estará de mínima tres semanas afuera de las canchas, dejándolo con poco rodaje de cara a su participación mundialista con Colombia. Si bien durante las últimas convocatorias Déiver Machado y Johan Mojica se han adueñado del lugar, no han colmado las expectativas y eso le da una luz de esperanza.

En lo que respecta al actual curso, que se terminó a nivel clubes para el lateral izquierdo, el jugador de 33 años llevaba disputados 39 compromisos con los Azulcremas, siendo titular en 37 oportunidades. No marcó goles pero si realizó 3 asistencias.

¿Cuándo juega América ante Pumas UNAM por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pumas UNAM y América será el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la capital mexicana.

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En síntesis