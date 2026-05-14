A 28 días para el Mundial 2026, Néstor Lorenzo reveló una conversación íntima con James Rodríguez: “No tenés minutos…”

Los rumores se instalaron, pero rápidamente fueron desactivados. Desde Colombia afirmaron que James Rodríguez se retiraría luego del Mundial 2026, pero el propio jugador desmintió estos dichos, para luego recibir la aprobación de su entrenador argentino, Néstor Lorenzo, quien se mostró muy entusiasmado con la versión que puede llegar a dar el crack en la máxima cita del futbol en 28 días.

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Lorenzo fue muy claro: si James se pone a punto desde lo físico entonces tendrá un rol preponderante en la alineación titular de Colombia. Mientras le cueste encontrar ritmo en la recta final de la preparación, todo será más cuesta arriba para su juego. Aunque todo parece indicar que tiene el lugar asegurado en el XI inicialista, la competencia directa con la élite del futbol es lo que preocupa a los Cafeteros.

Rodríguez está llevando a cabo una preparación paralela con su propio preparador físico y el de la selección con el objetivo de suplir lo mejor posible los pocos minutos que está teniendo en Minnesota United. Su llegada a la MLS no estuvo acompañada de la continuidad que se imaginaba encontrar el ’10’, por lo que es fundamental aprovechar al máximo las oportunidades que encuentra.

La conversación de Néstor Lorenzo con James Rodríguez de cara al Mundial 2026

“Son charlas que yo las llamo íntimas entre entrenador y jugador pero voy a ser un poquito cómo fue yo acá me lo conozco desde hace mucho tiempo desde los 18 a 19 años. Le dije: ‘Al demorarte vos tanto en encontrar el club, lo que te pasa es que ahora no tenés minutos’. Esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo del juego. ‘Si jugás pocos minutos vas a tener que hacer un complemento físico como para lograr llegar a un rendimiento mejor y el ritmo de juego después lo vas a ir agarrando con los minutos‘”, comenzó diciendo Lorenzo este jueves en rueda de prensa.

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🎥 "A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

🔴 En vivo, aquí: https://t.co/uuymvgHVZY pic.twitter.com/KkvxlfEj01 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026

Y además agregó: “Yo llegué y justo ese día jugó, fue el jugador de partido, salió ovacionado… Cada vez que entra hace cosas distintas, lógicamente, pero necesita un mejor ritmo. Entonces, él está trabajando aparte. Yo fui con el preparador físico con Leandro Jorge, le dimos un plan de entrenamiento personal, está trabajando aparte… Quiere llegar de la mejor manera, está físicamente bien”.

“Le falta seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos. Sí va a estar a disposición como los 26 jugadores que vayan a la lista. Él es un jugador importante para nosotros, el capitán del equipo y me consta la responsabilidad y la disposición que siempre ha tenido con nosotros., completó”.

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En síntesis