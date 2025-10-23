En el marco de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, América venció sobre el final a Puebla y no le pierde pisada al líder Toluca, que empató sin goles y le descontó dos unidades. Sin embargo, entre los aficionados de las Águilas hubo un hecho que no pasó desapercibidos.

Y es que la cuenta Futbol Picante publicó una foto en ‘X’, ex Twitter, donde se ve de manera clara un llavero con la figura del jugador de los Azulcremas, el delantero francés Allan Saint-Maximin. La imagen iba a acompañada por el siguiente texto: “El mejor llavero del mundo no exis… Es el de Allan Saint-Maximin“.

Cabe recordar que el jugador llegó en este propio mercado de pases de la Primera División de México y no lleva ni 10 partidos jugados con el cuadro mexicano. Su impronta internacional ha tomado relevancia y es por eso que se lleva a cabo estas acciones vinculadas al merchandising.

Eso sí, a algunos aficionados les causó sorpresa esta decisión. Mientras algunos lo tomaron con gracia, otro utilizaron esta cuestión como una burla hacia América. Los memes fueron protagonistas en la publicación mencionada y la discusión se prestó en la misma.

Lo cierto es que no caben dudas de que México empieza a hacer un destino habitual para estrellas europeas que ya están consagradas y quieren tener una experiencia diferente. El galo de 28 años abandonó las filas de Al-Ahli de Arabia Saudita y puso rumbo a tierras mexicanas.

¿Cómo está siendo el ciclo de Allan Saint-Maximin en América?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el futbolista francés lleva disputados con la institución azulcrema 9 compromisos, en los que fue titular en 5 de ellos. Además, marcó 2 goles y realizó 2 asistencias, demostrando que de a poco se empieza a acomodar al futbol mexicano.

