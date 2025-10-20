Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, América obtuvo una derrota por 2-1 en condición de visitante frente a Cruz Azul. Una derrota en el Clásico Joven que no le permitió quedar a un solo punto del líder Toluca y lo hacen remar desde atrás en la tabla de posiciones.

El director técnico de las Águilas, André Jardine, se mostró algo molesto por la derrota en conferencia de prensa. Tras el compromiso, el DT tomó una decisión para ya dar vuelta la página y pensar en la Jornada 14, que deberá ganar si o si, si es que pretende arrebatarle el liderato a los Diablos Rojos.

Acorde a Récord, la plantilla de la institución azulcrema se ha reportado de forma normal a los entrenamientos este domingo. Las redes sociales del cuadro capitalino compartieron un video donde los jugadores del equipo está trabajando en las canchas de Coapa.

Esta decisión no se debe a un castigo por parte del estratega brasileño. La realidad es que América y los equipos de la Liga MX jugarán entre semana debido a la fecha doble que tendrá el torneo Apertura 2025, por lo que se entiende que las Águilas estén entrenando este domingo.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2025?

De cara a la recuperación, el cuadro auriazul tendrá revancha pronto, ya que la Jornada 14 del Apertura 2025 se jugará entre semana. Será este martes 21 de octubre desde las 16:00 horas (Ciudad de México), en condición de local ante Puebla.