Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

La decisión que tomó André Jardine después de la derrota de América en el Clásico Joven contra Cruz Azul

El director técnico brasileño tomó una decisión luego de la dolorosa derrota de las Águilas ante la Máquina Cementera por el Apertura 2025.

Por Agustín Zabaleta

André Jardine tomó una decisión luego de la dolorosa derrota de América ante Cruz Azul
© Getty ImagesAndré Jardine tomó una decisión luego de la dolorosa derrota de América ante Cruz Azul

Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MXAmérica obtuvo una derrota por 2-1 en condición de visitante frente a Cruz Azul. Una derrota en el Clásico Joven que no le permitió quedar a un solo punto del líder Toluca y lo hacen remar desde atrás en la tabla de posiciones.

Publicidad
Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre en México

ver también

Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre en México

El director técnico de las Águilas, André Jardine, se mostró algo molesto por la derrota en conferencia de prensa. Tras el compromiso, el DT tomó una decisión para ya dar vuelta la página y pensar en la Jornada 14, que deberá ganar si o si, si es que pretende arrebatarle el liderato a los Diablos Rojos.

Tweet placeholder

Acorde a Récord, la plantilla de la institución azulcrema se ha reportado de forma normal a los entrenamientos este domingo. Las redes sociales del cuadro capitalino compartieron un video donde los jugadores del equipo está trabajando en las canchas de Coapa.

Publicidad

Esta decisión no se debe a un castigo por parte del estratega brasileño. La realidad es que América y los equipos de la Liga MX jugarán entre semana debido a la fecha doble que tendrá el torneo Apertura 2025, por lo que se entiende que las Águilas estén entrenando este domingo.

México se quedó con el lugar de Brasil en el Mundial Sub 20 y como revancha iría por un DT de la Liga MX

ver también

México se quedó con el lugar de Brasil en el Mundial Sub 20 y como revancha iría por un DT de la Liga MX

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2025?

De cara a la recuperación, el cuadro auriazul tendrá revancha pronto, ya que la Jornada 14 del Apertura 2025 se jugará entre semana. Será este martes 21 de octubre desde las 16:00 horas (Ciudad de México), en condición de local ante Puebla.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Revelaron la dura crítica de André Jardine a América tras la derrota ante Cruz Azul
América

Revelaron la dura crítica de André Jardine a América tras la derrota ante Cruz Azul

La dura autocrítica de André Jardine tras la derrota en el Clásico Joven
América

La dura autocrítica de André Jardine tras la derrota en el Clásico Joven

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul

Lakers vs. Warriors: día y horario del partido por la NBA
NBA

Lakers vs. Warriors: día y horario del partido por la NBA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo