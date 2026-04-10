En el marco de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven. Un duelo que, no solo representa uno de los partidos más importantes de México, sino también un momento clave para las Águilas, que puede ser parte de una racha negativa.

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Y es que el equipo dirigido por André Jardine podría volver a perder los tres clásicos en en un mismo torneo después de 15 años: ya cayó en sus dos primeros duelos del semestre: perdió el Clásico Nacional ante Chivas y el Clásico Capitalino frente a Pumas UNAM, ambos por marcador de 1-0. Ahora, se medirán ante la Máquina Cementera y buscarán evitar la derrota a toda costa.

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La última ocasión en la que los Azulcremas perdieron sus tres partidos más importantes de la Fase Regular fue en el Apertura 2011, cuando eran dirigidos por Alfredo Tena. En aquel torneo, las Águilas perdieron ante sus principales rivales: cayeron 1-0 ante Pumas UNAM en la Jornada 11, 1-3 como locales frente a Chivas en la Jornada 14 y 3-1 ante Cruz Azul en la Jornada 17.

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Si se amplía la estadística la penúltima vez que América perdió sus tres Clásicos en una Fase Regular ocurrió en el Invierno 1998. Allí el equipo cayó ante Cruz Azul (3-1), Chivas (1-0) y Pumas UNAM (3-1). Es decir, América está a punto de repetir algo que solo pasó dos veces en casi 30 años.

¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Joven en el Clausura 2026?

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul por una nueva fecha de la Liga MX será este sábado 11 de abril en el Estadio Azteca, rebautizado Estadio Banorte por motivos comerciales, desde las 21:05 horas (Ciudad de México). Será el primer partido de local del cuadro azulcrema tras las reformas.

En síntesis

El equipo de André Jardine busca evitar perder los tres clásicos del Clausura 2026 .

busca evitar perder los tres clásicos del . América perdió 1-0 ante Chivas y Pumas en el presente torneo de la Liga MX.

ante y en el presente torneo de la Liga MX. Los azulcremas no pierden sus tres clásicos desde el Apertura 2011 con Alfredo Tena.