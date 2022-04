El próximo siete de mayo el boxeo se vuelve a paralizar debido a que Canelo Álvarez regresa al ring en busca del Título Mundial Medio Pesado AMB, el cual le pertenece a Dmitry Bivol. Por otra parte, en el día de hoy Eddy Reynoso habló de la posibilidad de enfrentar a mexicanos y dijo que ninguno está a la altura del tapatío.

Al igual que ante Caleb Plant, el entrenador de Jalisco vuelve a ser consultado sobre cuál será el siguiente rival que tendrá su boxeador. A priori, lo que se sabe es que el de Guadalajara estará volviendo en septiembre ante Gennady Golovkin, si es que sale ganador ante el ruso en el MGM Grand de Las Vegas.

Por otra parte, en las últimas horas, Eddy Reynoso mencionó que por el momento no hay ningún mexicano que le puede hacer frente a él. “Creo que ahorita no hay ningún mexicano que esté al nivel del Canelo. En las 168 libras, no veo a ninguno ahorita. Jaime Munguía, creo que está en 160, está haciendo un gran papel ahí, creo que le falta tiempo para ir a las 168. No porque no tenga calidad, creo que debe hacer más, tiene que agarrar más experiencia y hacer su carrera en las 168”, expresó el entrenador en No Puedes Jugar con Boxeo.

Y agregó: “Nosotros vamos para las 175. Zurdo está en las 175. Podría ser una pelea a futuro, pero ahorita no. El Zurdo Ramírez está en la línea. Lo mismo con (David) Benavidez”. Cabe recordar que todo indica que Saúl Álvarez volvería en el 2023 a las 175 libras en busca de la unificación ante el campeón que surja entre Artur Beterbiev y Joe Smith.

Eddy Reynoso le abre la puerta a David Benavidez

Con el correr de los días, Eddy Reynoso parece haber cambiado de opinión sobre David Benavidez y le abre la posibilidad a chocar contra él. “Es una pelea interesante. Creo que es una pelea que tarde o temprano se va a dar. Nosotros tenemos otros planes de enfrentar a otros boxeadores, a lo mejor más buenos o a lo mejor más malos. Eso a veces la gente lo dice, pero creo que esa pelea una de las que se puede dar”, expresó el entrenador sobre el Bandera Roja.