Hace más de dos semanas, Ryan Garcia reapareció en un ring y tras su victoria contra Javier Fortuna comentó que los cinturones de campeonato mundiales no determinan nada. Por otra parte, en las últimas horas, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaiman, le contestó al californiano al decir que realiza esos comentarios porque está celoso por no ser campeón del mundo.

En los últimos meses, el peleador de Óscar de la Hoya ha batallado por lograr que se empiece a negociar la pelea entre él y Gervonta Davis. Sin embargo, un ejecutivo de Showtime Boxing comentó que la pelea no iba a ser posible porque no había forma de reparte de la mejor manera lo recaudado en ventas de PPV.

Por otra parte, Ryan Garcia estuvo en la mira del CMB luego de que haya dicho que los Título Mundiales no marca la diferencia. Ante esto, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, tundió al joven estadounidense tras sus palabras.

“Tú sabes, he estado ahí. Es un chico muy joven, significa mucho estar de regreso en el ring, nuevo entrenador, así que hay mucha presión sobre él. Lo vi muy joven en las oficinas del CMB. Estaba admirando el cinturón del CMB y diciendo que era un sueño. He estado varias veces con él y ha sido respetuoso, diciendo que quiere ser un campeón por el CMB”, comentó a BoxingScene.com.

Y agregó: “Que él diga eso es desafortunado. No sé si realmente lo diga en serio. Pienso que es un discurso para protegerse porque está celoso de quien sea que tenga el cinturón y él todavía no está ahí, pero eso fue por sus problemas. Es un peleador talentoso. Me agrada como persona. Le deseo éxito y verdaderamente creo que no lo piensa. Esa es mi opinión”.