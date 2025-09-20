Llegaron y lo seguirán haciendo. El mundo del deporte está criticando de dura manera a Canelo Álvarez tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en Las Vegas, ya que perdió sus cinturones del peso supermediano en una presentación muy deslucida. Sin embargo, alguien muy cercano el mexicano decidió respaldarlo y mostrarle apoyo.

Mauricio Sulaimán respaldó a Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, se expresó sobre el duro presente que atraviesa Canelo a nivel deportivo, ya que volvió a quedar en deuda en una pelea importante y los detractores de su carrera no tardaron en aparecer. En ese contexto, lo que entiende el líder del CMB es que se trata de algo que forma parte del deporte, que todos los grandes han caído alguna vez.

“Es de esperarse. Cuando ha perdido Canelo, que fue ante Mayweather, ante Bivol, un boxeador más grande, y ahora ante Crawford, un gran campeón, quienes han sido detractores se están dando vuelo con la crítica. Lo bonito ha sido ver la manifestación de apoyo de personalidades, de amigos de Saúl, subiendo su foto y animando, porque qué fácil es estar con el campeón y qué fácil es abandonar al que pierde“, expresó Sulaimán.

Mauricio Sulaimán manifestó su apoyo hacia Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Yo tuve unas palabras con Saúl arriba del ring y después. Él ha hecho tanto que merece todo el reconocimiento. Todos los grandes han perdido, él es un grande del boxeo, un grande de la historia. Se suba o no se suba al ring otra vez, gane o no gane otra vez el campeonato, su lugar ya está garantizado como uno de los grandes del boxeo”.

“Tres derrotas en 20 años, 14 años como campeón mundial, 21 campeones a los que ha derrotado, sus tres derrotas ante salones de la fama. Entonces sí hay mucho que analizar si se quiere tener una óptica positiva y no hay nada que analizar si quieres ser negativo y aplastar a quien tuvo un tropiezo”, cerró.

