Una de las peleas que piden los fanáticos del boxeo es el choque entre Gervonta Davis y Ryan Garcia en los ligeros. Sin embargo, en Showtime dan por caídas las negociaciones debido a que no están dispuestos a compartir los derechos de PPV. Duro golpe para el mundo del deporte de los puños.

Hace poco menos de dos semanas, el peleador de Óscar de la Hoya reaparecía nuevamente en un ring para derrotar por la vía rápida a un fácil Javier Fortuna. Tras aquella pelea, el nacido en California marcaba el ring al decir que por iba a estar dispuestos a bajar nuevamente a las 135 libras y que esperaba al boxeador de Floyd Mayweather Promotions en los súper ligeros.

Por otro lado, tras varios idas y vueltas entre Money, Óscar de la Hoya y los dos peleadores, daba la sensación que ambas partes se sentaban nuevamente a negociar. Sin embargo, en el día de hoy, un ejecutivo de Showtim Boxing explicó los motivos que llevan a que no se pueda dar la pelea entre los boxeadores del momento.

“En mi opinión, no tiene sentido realizar un pago por evento en conjunto. Pienso que la gente no aprecia qué tan difícil y doloroso y consume tiempo cuando tienes un acuerdo mutuo con cada detalle”, comentó Espinoza a Fight Hype. No es para menos este punto, debido a que Ryan Garcia pelea bajo la transmisión de DAZN, mientras que Gervonta Davis con Showtime.

Por último, el directivo de la reconocida cadena habló del Netflix del deporte y marcó que buscan la manera de ser conocidos en Estados Unidos. “Entiendo por qué DAZN quiere eso. Quieren ser relevantes aquí en Estados Unidos, que lo son muy poco hasta este momento.Hay varios casos para hacer esto. Pienso que en su caso, deberían dejarlo y ganar el cinturón si piensan que le va a ganar a Tank y luego regresar y continuar el resto de su carrera y vivirán eternamente felices”, finalizó.