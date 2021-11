Para Juan Manuel Márquez, Saúl el Canelo Álvarez aún no ha enfrentado a rivales que le hagan saber que es un peleador digno de ser considerado el mejor boxeador mexicano de la historia, además de que en sus peleas ha tenido ventajas que sus predecesores no tuvieron.

A pesar de llevar ya una larga y exitosa carrera de 16 años en el boxeo profesional, Saúl el Canelo Álvarez sigue teniendo detractores; Juan Manuel Márquez, uno de los principales críticos, consideró que el púgil tapatío nunca en la vida será el mejor boxeador mexicano de la historia.

En entrevista para el canal de YouTube de Deplaymaker, y ya con cuatro años retirado del boxeo profesional, Juan Manuel el Dinamita Márquez contestó de manera negativa a la siguiente pregunta: "¿Canelo Álvarez puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia?".

"No, no, no. ¿Por qué? Yo voy a decirlo...", atajó Juan Manuel Márquez y dio el siguiente argumento: "hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles 'tienes que hacer esto'".

Para Juan Manuel Márquez, Saúl el Canelo Álvarez ha basado su éxito en las ventajas que saca de lo estipulado en los contratos de sus peleas. "Es plausible lo que está haciendo económicamente, es bueno, pero ya meter por ejemplo cláusulas como las de rehidratación, de que si subes tantas libras vas a tener una multa y creo que eso no es justo para el peleador... Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias para saber qué nivel he alcanzado yo como peleador, ver en qué nivel estoy y saber si soy digno".

¿Superará el Canelo a Julio César Chávez?

En algún momento cuando era boxeador activo, Juan Manuel Márquez fue retado por Saúl Álvarez, sin embargo jamás se pudo dar una pelea entre ellos. El Dinamita que era figura jamás consideró darle una oportunidad a un incipiente Canelo. Ya retirado, Márquez sentenció que Álvarez jamás llegará a ser el mejor peleador mexicano de todos los tiempos.

"Si te pones a ver la historia del boxeo mexicano es muy rica, no puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor, a los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole", puntualizó Dinamita Márquez.