Saúl Canelo Álvarez viene de consagrarse campeón unificado de las 168 libras y busca ser el primer mexicano en lograr cinco títulos mundiales en diferentes categorías, por lo que es muy criticado por no pelear con David Benavidez. Por otra parte, en las últimas horas, Devin Haney, boxeador identificado con Floyd Mayweather, salió a defender al tapatío al decir que le hace bien al boxeo que vaya en busca del cetro de las 200 libras.

A lo largo de su carrera, el boxeador de Eddie Hearn fue identificado con Money debido a que se entrenaba con él en su gimnasio. Es más, se especulaba verlo al excampeón del mundo en la esquina de él ya que era constante los trabajos que realizaba con el Campeón del Mundo Ligero del Consejo Mundial del Boxeo.

Por otra parte, en las últimas horas, Devin Haney habló de Canelo Álvarez y salió a defender lo que quiere hacer cuando suba a las 200 libras a enfrentar a Ilunga Makabu. “Creo que es bueno para el boxeo. Se está desafiando a sí mismo en un peso donde no ha estado antes, así que creo que es genial. Tienes que respetar lo que ha hecho”, expresó a Fighthype.

Y agregó: “No tengo duda que es el mejor mexicano que he visto. Al final del día nunca será suficiente para mucha gente. Me agrada Benavidez, no diré que le ganaría. Pero siempre habrá alguien a quien no le guste lo que haga”. De todas maneras, el Campeón del Mundo Ligero dijo que tranquilamente puede volver a las 168 libras y enfrentar al Bandera Roja.

“Después de su pelea en crucero, puede regresar y enfrentar a Benavidez más abajo. Hay que respetarlo, empezó en 147 libras y ahora va a llegar casi a 200, es increíble. No entiendo por qué hay gente que dice que huye de ciertos rivales, yo lo que veo es a alguien que se está desafiando. Su carrera habla por sí sola. Es alguien al que hay que respetar”, finalizó Devin Haney.