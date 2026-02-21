¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Lecce vs. Inter de Milán por la jornada 26 de Serie A 2025-26?

Inter de Milán viene de sufrir un duro golpe en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 tras caer por 3-1 ante Bodo Glimt en condición de visitante. Sin embargo, la próxima semana definirá todo de local para buscar la clasificación a octavos de final de la competición internacional más importante del futbol europeo.

Este sábado, los dirigidos por Chivu tienen un partido clave ante Lecce por la jornada 26 de la Serie A en donde buscarán mantener una gran ventaja ante su clásico rival que es Milan y es por eso que los 3 puntos serán clave. El encuentro comenzará a las 11:00 hs de la CDMX.

Los neroazurris saben que no pueden dejar pasar puntos en el torneo local si quieren sostener la diferencia en la tabla. El margen es corto y cualquier tropiezo podría darle vida a Milan en la pelea por el campeonato.

Para este compromiso no podrán contar con uno de sus mejores futbolistas, Lautaro Martínez, que sufrió una lesión durante la semana. La baja del delantero argentino representa un golpe importante para el equipo en un momento decisivo de la temporada.

¿Qué tiene Lautaro Martínez?

El atacante argentino que es una de las grandes figuras del equipo, tiene un desgarro en el sóleo y será baja por algunas semanas, por lo que su recuperación será seguida de cerca tanto por el club como por la selección.

En Argentina hay algo de preocupación porque llegará con lo justo a la Finalissima ante España el próximo 27 de marzo. La evolución del goleador será clave en los próximos días para saber si podrá estar en óptimas condiciones para ese compromiso internacional.

