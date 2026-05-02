¿A qué hora es la pelea de Jaime Munguía vs. Armando Reséndiz?

La cartelera del fin de semana del Cinco de Mayo en Las Vegas viene cargada de adrenalina mexicana, y aunque todos los flashes apuntan al choque estelar entre David Benavídez y Gilberto Zurdo Ramírez en peso crucero, el enfrentamiento de Jaime Munguía contra Armando Reséndiz es, para muchos, la pelea que se puede llevar todos los aplausos.

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El tijuanense sabe que no puede regalar nada en el T-Mobile Arena, ya que enfrente tendrá a un rival que viene con la confianza por las nubes y con el cinturón CMB del peso supermediano en sus manos. Al ser una jornada de alta intensidad en Estados Unidos, los fanáticos de la región tendrán que estar atentos al reloj para no perderse ni un segundo de acción en una tarde que promete ser histórica para el boxeo azteca.

Horario confirmado para el choque entre Munguía y Reséndiz

La actividad principal en el recinto de Nevada arrancará temprano, pero el momento en que Jaime Munguía y Armando Reséndiz suban al ring está programado para las 18:00hs del Centro de México. La cita es a las 19:00hs en Bogotá y a las 21:00hs en Buenos Aires. Como siempre en estos eventos, el horario exacto del ring walk puede moverse algunos minutos dependiendo de qué tan rápido se resuelvan los combates previos de la cartelera.

Para disfrutar de este combate en cualquier rincón de Latinoamérica, la transmisión oficial estará a cargo de la plataforma DAZN. Además, si querés estar al tanto de cada golpe, estadística y resultado al instante, Bolavip tendrá una cobertura en vivo minuto a minuto para que vivas toda la emoción de esta presentación de Munguía como si estuvieras al borde del cuadrilátero.

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En síntesis