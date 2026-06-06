Así quedó el ranking del peso wélter tras la victoria de Gabriel Bonfim sobre Belal Muhammad

Este sábado 6 de junio se llevó a cabo una pelea fundamental para el futuro del peso wélter de UFC. En una nueva edición de Fight Night, Gabriel Bonfim derrotó a Belal Muhammad de manera contundente y se posicionó como una nueva estrella consolidada de las 170 libras.

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De más está decir que el campeón absoluto de la categoría es Islam Makhachev. El ruso mantiene el trono de manera indiscutida y, sin próximo rival a la vista, luce como uno de los monarcas más difíciles de derrocar. Ahora, con la irrupción de Bonfim, un nuevo protagonista se suma a la pelea de arriba en la categoría.

Bonfim derrotó a Muhammad a puro striking y demostró que tiene lo necesario para medirse con los mejores de la división. En ese sentido, la clasificación se verá modificada, ya que antes del duelo Gabriel aparecía ranqueado como el número 11, mientras que Belal como el número 5, por lo que un nuevo protagonista asoma en el top de la categoría.

De esta manera, el futuro del peso wélter se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

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Ranking completo del peso wélter de la UFC:

Islam Makhachev (campeón)

1. Ian Machado Garry

2. Carlos Prates

3. Michael Morales

4. Jack Della Maddalena

5. Gabriel Bonfim

6. Belal Muhammad

7. Sean Brady

8. Leon Edwards

9. Kamaru Usman

10. Joaquin Buckley

11. Yaroslav Amosov

12. Mike Malott

13. Uros Medic

14. Venom Page

15. Daniel Rodriguez

En síntesis