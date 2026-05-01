¿A qué hora es la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?

Está todo listo para una de las peleas más esperadas del año. El sábado 2 de mayo es el día elegido para la pelea que protagonizarán Naoya Inoue y Junto Nakatani con todos los títulos supergallo en juego. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo del boxeo.

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Dado a que se trata de un combate que captará la atención de Japón, la velada se llevará a cabo en el Intuit Dome de Tokyo. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente distinto a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

Horario para la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante DAZN y Disney+ habrá que madrugar. De esta manera, la jornada comenzará a las 2:30hs de CDMX, 5:30hs en Buenos Aires y 3:30hs en Bogotá. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 6:30hs de Ciudad de México.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

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En síntesis