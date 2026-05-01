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¿A qué hora es la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?

Revisa tu guía para no perderte la presentación de dos figuras más que destacadas de la actualidad.

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani se medirán en la madrugada mexicana.
© INSTAGRAMNaoya Inoue vs. Junto Nakatani se medirán en la madrugada mexicana.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas del año. El sábado 2 de mayo es el día elegido para la pelea que protagonizarán Naoya Inoue y Junto Nakatani con todos los títulos supergallo en juego. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo del boxeo.

Dado a que se trata de un combate que captará la atención de Japón, la velada se llevará a cabo en el Intuit Dome de Tokyo. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente distinto a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

Horario para la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante DAZN y Disney+ habrá que madrugar. De esta manera, la jornada comenzará a las 2:30hs de CDMX, 5:30hs en Buenos Aires y 3:30hs en Bogotá. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 6:30hs de Ciudad de México.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

En síntesis

  • Naoya Inoue defenderá todos sus títulos supergallo ante Junto Nakatani el 2 de mayo.
  • La pelea estelar se realizará en el Intuit Dome de Tokio, Japón.
  • El combate iniciará aproximadamente a las 6:30hs del horario de la Ciudad de México.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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