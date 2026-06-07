Dónde ver EN VIVO Marruecos vs. Noruega por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Marruecos y Noruega se enfrentan este domingo en uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA. Conocé a qué hora se juega, qué canales lo transmiten y las opciones para verlo online desde distintos países.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones continúan aprovechando los últimos amistosos para llegar de la mejor manera posible al torneo. Durante los últimos días hubo una gran cantidad de partidos internacionales y la expectativa de los aficionados sigue creciendo.

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La actividad no se detiene este domingo, luego de una jornada de sábado repleta de encuentros en distintos rincones del mundo. Entre los compromisos más destacados aparece el cruce entre Marruecos y Noruega, dos equipos que buscarán cerrar su preparación con una buena imagen.

Ambos seleccionados afrontarán este compromiso con la mirada puesta en su estreno mundialista. Ambos países vienen pasando por un gran presente y quieren demostrar para que están en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones.

El duelo se disputará desde las 13:00 horas de México, las 16:00 de Argentina y las 21:00 de España. Se trata de una de las últimas oportunidades para ajustar detalles antes de que la pelota empiece a rodar oficialmente en la Copa del Mundo.

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Horarios y TV: dónde ver EN VIVO Marruecos vs. Noruega

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro de manera exclusiva mediante Movistar Plus+, a través de las señales M+ Fanzone (dial 57) y M+ Liga de Campeones (dial 60). Mientras que en Argentina, la transmisión estará a cargo de TyC Sports, disponible en Flow (canales 22 y 101 HD), DirecTV (629 y 1629 HD) y Telecentro (106 y 1018 HD).

Mientras tanto, en Estados Unidos el partido podrá verse por ESPN Deportes, FuboTV y la aplicación oficial de ESPN. En México no habrá transmisión confirmada por televisión para este compromiso internacional.

En sintesis

El amistoso entre Marruecos y Noruega se disputará este domingo previo al Mundial.

y Noruega se disputará este domingo previo al Mundial. El canal TyC Sports transmitirá en vivo el partido para todo el territorio argentino.

transmitirá en vivo el partido para todo el territorio argentino. La selección de Marruecos debutará el 13 de junio en el torneo ante Brasil.