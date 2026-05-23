¿A qué hora es la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven HOY?

Repasa el horario en el que se espera que el ucraniano y el neerlandés hagan su aparición en escena.

Este sábado 23 de mayo, Oleksandr Usyk se subirá al cuadrilátero para exponer su corona CMB del peso pesado ante Rico Verhoeven en un combate especial. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

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Horario para la pelea de Usyk vs. Verhoevev

Para empezar, hay que decir que la acción se llevará a cabo en Giza, ciudad de Egipto característica por sus pirámides emblemáticas. Allí, el ucraniano buscará agrandar su legado ante la leyenda neerlandesa del kickboxing. Además, se presentará la joven promesa Hamzah Sheeraz, quien buscará el cinturón OMB de los supermedianos ante Alem Begic.

La jornada tiene horario de inicio pautado para las 09:00hs del Centro de México con sus contiendas preliminares, mientras que el duelo estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. De todas maneras, todo quedará sujeto al ritmo con el que se vaya desarrollando la cartelera y sus respectivos duelos.

La única opción disponible para sintonizar la velada será DAZN, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO con todos los detalles de la acción en África.

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En síntesis