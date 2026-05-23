Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver en VIVO

Este sábado 23 de mayo el boxeo se viste de gala y aterriza en tierras desconocidas, ya que una velada histórica se llevará a cabo en Giza, Egipto. En África se vivirá una jornada emblemática para el deporte mundial y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Publicidad

Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven serán los últimos en salir al cuadrilátero como los protagonistas más importantes del día. El ucraniano tiene en su poder el cinturón CMB del peso pesado y lo expondrá ante la leyenda del kickboxing, por lo que dar un golpe en la mesa ante el neerlandés sería más que importante para confirmar su estatus del mejor libra por libra de la actualidad.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 09:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante DAZN.

Cartelera completa de la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

Sultan Almohammed vs. Dedy Impart | Peso ligero

| Peso ligero Omar Hikal vs. Ali Sserunkuma | Peso wélter

| Peso wélter Mohamed Mabrouk vs. Michael Kalyalya | Peso medio

| Peso medio Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. | Peso pesado

| Peso pesado Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman | Peso supermosca

| Peso supermosca Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov | Peso wélter

| Peso wélter Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic | Peso supermediano

| Peso supermediano Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven | Peso pesado

Publicidad

¿A qué hora empieza la cartelera de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 09:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 14:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven según país

México: 09:00hs

Colombia – Perú: 10:00hs

Chile – Estados Unidos: 11:00hs

Argentina: 12:00hs

España: 17:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?

Toda la acción podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.