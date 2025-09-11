Una de las grandes polémicas que rodea a la pelea que tendrá Canelo Álvarez este sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford, está directamente relacionada a los derechos de televisación del enfrentamiento y quien será el encargado de llevarle al mundo de la contienda más importante del año. Sobre esta situación se expresó el reconocido periodista Álvaro Morales, quien compartió una contundente teoría que abrió todavía más el debate.

La pelea de Canelo ante Crawford podrá ser vista, de manera exclusiva, mediante Netflix, lo que significa que no se será posible sintonizarle a través de Televisa o TV Azteca como es costumbre. En relación a esto, Morales afirmó que Saúl estaba muy al tanto de este episodio, pero que el dinero pudo más.

Álvaro Morales analizó la guerra de televisoras de Canelo vs. Crawford

El hecho de que pueda llegar a existir un posible nocaut por parte de Álvarez para terminar con la contienda antes de tiempo, le habría generado a las mencionadas televisoras mexicanas, la incertidumbre de invertir millones de dólares por un espectáculo que puede culminar más pronto que tarde. Así, no se venderían los suficientes espacios publicitarios capaces de permitir recuperar la inversión realizada.

“A ver, no es cualquier rival es uno de los mejores libra por libre de la actualidad, aunque en su último combate, cuando sube de peso, no necesariamente se ve como se acostumbra mostrar sus performance. El hecho es que sí, es algo a considerar, Crawford es un peleador de tercer año de primaria y Canelo de los de primero de secundaria, esa es la diferencia“, comenzó explicando Morales.

Y además agregó: “Además, hay otra situación. Canelo va a noquear. La relación comercial con quienes van a transmitir la pelea es distinta y, basado en información que tengo con fuentes directas de los departamentos de comercialización de empresas como Televisa y TV Azteca, si Canelo noqueaba en el primer round no era negocio, no era negocio. Y no estoy diciendo que esto sea ilegal”.

“Yo no dudaría que Canelo no ha noqueado en los últimos 4 años, porque hay una relación comercial que a él le conviene y que no lo juzgo moralmente, pero, ¿Canelo hace cuánto no decía ‘voy a noquear’? Ahora lo dijo. La relación comercial con la empresa que va a transmitir su batalla es distinta. Ya le pagaron, No va a poner dos minutos de comerciales, no va a acelerar los primeros 15 segundos de cada round. Entonces, Canelo puede noquear a un tipo que, en peso natural, es menor”, cerró.