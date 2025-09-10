Es tendencia:
Parece otro: la impresionante transformación física de Terence Crawford para la pelea con Canelo Álvarez

El estadounidense realizó un gran esfuerzo para alcanzar las 168 libras en las que reina el mexicano.

Por Lucas Lescano

Terence Crawford tuvo una increíble transformación para enfrentar a Canelo Álvarez.
Es el punto en el que más hincapié hacen todos. La diferencia de peso entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no es una fábula, un invento o una simple creencia. El mexicano está acostumbrado de sobra a pelear en los supermedianos, a diferencia del estadounidense que hará su debut en las 168 libras y que se tuvo que someter a una enorme transformación física para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo más esperado del año.

La última pelea de Crawford data de agosto de 2024, fecha en la que venció por decisión a Israil Madrimov para consagrarse como monarca superwelter. A partir de allí, colocó todos sus esfuerzos en concretar una pelea con Canelo. Su deseo fue concedido y no pasó por los medianos, ya que sin escalas aterrizó en los supermedianos para medirse con el tapatío este sábado 13 de septiembre.

Terence Crawford: listo para enfrentar a Canelo Álvarez

En ese contexto, Terence tuvo que ganar 14 libras, algo que pocas veces se vio en el deporte. A continuación, se ve a un Crawford de 2023, luego de su victoria ante Errol Spence en los welter, listo para lo que vendría poco menos de un año después ante Madrimov. Ahora, a dos años de la primera imagen, Terence luce mucho más fuerte y grande en su masa muscular, a días de verse las caras con Álvarez.

Así fue el cambio físico de Terence Crawford para llegar a los supermedianos. (INSTAGRAM)

El problema no es que Crawford alcance las 168 libras. Eso lo puede realizar sin mayores problemas, ya que no tiene que cortar peso ni someterse a ninguna presión extra. Sin embargo, el principal interrogante está planteado en el rendimiento que puede llegar a presentar Bud en su nueva división.

Como si fuera poco, el norteamericano se enfrentará a uno de los mejores 168 libras de la historia y lo que se busca dilucidar es si Terence podrá ser igual de rápido y explosivo que en sus 41 peleas anteriores. En cada una de ellas salió con la mano en alto del cuadrilátero: ¿Seguirá en la senda de la victoria o sumará su primera derrota a los 37 años?

lucas lescano
Lucas Lescano
