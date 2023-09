La estrella mexicana cree que se está acercando a su oportunidad por el título mundial Ángel Fierro está persiguiendo a los campeones mundiales de peso ligero y quiere mostrar sus credenciales para enfrentarse a los poseedores del título mientras defiende su título OMB NABO contra Brayan Zamarripa la noche del viernes (15 de septiembre) en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, México.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Fierro (21-1-2, 17 nocauts) se encuentra en el puesto número 4 de la OMB, y el joven de 25 años tendrá una salida a su ciudad natal el fin de semana de la Independencia de México mientras busca desarrollar su creciente reputación de actuaciones emocionantes.

“Tashiro” estuvo en su mejor momento explosivo en su última salida con múltiples caídas que lo llevaron a una victoria por nocaut en el séptimo asalto sobre Eduardo Estela en Culiacán, un quinto KO en sus últimas seis peleas, y una racha que buscará mejorar contra Zammaripa. (13-1 4 KOs), el hombre de Baja California que ha registrado diez victorias consecutivas desde su única derrota en 2016.

“Estamos concentrados en ganar esta pelea el viernes y luego buscaremos un título mundial”, dijo Fierro. “He estado persiguiendo este sueño desde que era niña y es algo que les prometí a mis padres y a mi hija”.

“Estoy emocionado de estar de regreso en Tijuana. Han pasado cuatro años desde que peleé aquí en casa. Estoy muy emocionado de tener la quinta defensa de mi título con toda mi gente”.

“Estoy emocionado de subir al ring, es un compromiso muy grande tener a toda mi gente allí. Quiero dar un buen espectáculo. Me siento muy ilusionado y contento, he llevado bien la presión. He estado practicando mindfulness y creo que nos dirigimos a una gran noche”.

“Sé que es un peleador valiente. Cuando dos mexicanos suben al ring, es una guerra total, especialmente en un feriado mexicano. Ahora quiere quitarme el título, debe tener tanta hambre como cualquier otro boxeador que lucha por un sueño. Creo que esta vez ganarán los aficionados. Para mí es motivador que otro mexicano quiera mi título, y más motivador saber que ahora soy yo el perseguido”.

“Es una guerra total, de eso estoy seguro. Simplemente subiré al ring y haré mi trabajo; mostrar todo el duro trabajo que hemos realizado como equipo. Puedo imaginar una pelea dura, pero levantar la mano y luego obtener otra victoria y dirigirme a escenarios más importantes en Estados Unidos”.

“He estado con artistas del nocaut antes y no me asusta en lo más mínimo”, dijo Zamarripa. “He estado entrenando duro, más duro que nunca en mi vida. Sé que es un gran bateador, aporta cosas buenas, pero estoy listo, he estado haciendo esto toda mi vida. Simplemente saldré y demostraré de lo que soy capaz”.

“Estoy orgulloso de que estemos luchando por la Independencia de México, estoy listo para ello y haremos un gran espectáculo para Tijuana. No sé cómo le ganaré, pero sé que saldré victorioso. Después de esto, vamos tras los mejores, queremos estar entre los diez primeros y eso es lo que buscamos”.

El choque de Fierro con Zamarripa es parte de una noche repleta de acción en Tijuana, ya que Erika Cruz (15-2 3 nocauts) regresa a la acción luego de su batalla épica con Amanda Serrano en febrero y se enfrenta a Melissa Odessa Parker (6-1, 2 nocauts) por el título continental americano supergallo de la AMB.

El talento mexicano en ascenso Kevin Barrón Crespo (12-0, 9 nocauts) prueba la acción en diez asaltos por primera vez al enfrentarse a Christian Olivo Barreda (20-1-1, 7 nocauts), Skye Nicolson (7-0) apunta a estar un paso más cerca de convertirse en campeona mundial cuando se enfrente a Sabrina Maribel Pérez (18-1-1, 2 nocauts) por el título mundial interino de peso pluma del CMB y al joven peso pesado Federico Pacheco (4-0, 3 nocauts) contra Carlos Cárdenas (4-0, 3 nocauts).